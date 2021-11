Carolina Gaitán: “Necesitaba un personaje como Lola que me sacara de mi zona de confort”

La actriz, cantante y multifacética Carolina Gaitán volvió a su Colombia natal para protagonizar MalaYerba. Todos los domingos estrena episodios en Starzplay, y allí comparte escenas con un talentoso elenco que incluye a Sebastián Eslava y María Elisa Camargo, con quienes diario Hoy ya dialogó en exclusiva, y ahora lo hace con ella, directamente en Ciudad de México, en donde la plataforma presentó todos sus proyectos hablados en castellano. En la charla se refirió a su participación en la serie y también en Encanto, que llega esta semana a los cines.

Surgida del reality de talento musical ­Popstars, que en la Argentina llevó a la fama a Bandana, esta actriz protagonizó un sinfín de éxitos, incluyendo Sin senos sí hay paraíso, Narcos, Mujeres asesinas, Isa TK+, entre otras. Rompiendo moldes, ahora encarna en MalaYerba a un misterioso personaje del que, episodio a episodio, queremos saber más.

Esta producción cuenta la historia de Félix (Eslava), Mariana (Camargo) e Ignacio (Juan Pablo Urrego), tres jóvenes emprendedores, inteligentes y ambiciosos, que apuestan por un mercado que acaba de ser legalizado en Colombia: el cannabis medicinal. Su empresa, ­KannaLab, se convierte rápidamente en el sueño de todo emprendedor y en la envidia de su generación. Sus fundadores son el equipo perfecto: Mariana tiene la tierra para cultivar; Ignacio, la red; y Félix, la semilla perfecta y única con la que dominarán el mundo. Sin embargo, sus vidas se verán alteradas cuando Lola (Gaitán), una ambiciosa periodista, ponga sus ojos en su empresa y descubra que hay un oscuro pasado detrás de la famosa semilla.

La serie de diez episodios fue creada por Natalia Echeverri, Andrés Beltrán y Esteban Orozco, está dirigida por el propio Beltrán y Salomón Simhon.

—Sos una de las más activas actrices de tu país, conquistaste al público latino de Estados Unidos. ¿En qué momento te llega el personaje de Lola, de MalaYerba, a tu vida?

—Me llega en un momento de locos, yo estaba viviendo en Los Ángeles, me fui a Colombia, hice un proyecto y cuando terminaba volvía a Los Ángeles, termino y no tenía tantas ganas de volver, estaba muy contenta en Colombia.

—¿Hacía mucho tiempo que no regresabas a tu país?

—Sí, hacía más de dos años. Y de repente me vuelvo y me llaman por Lola, me dijeron que quedé y me preguntaron si me quedaría en Colombia, y claro, me quedé y feliz. Entonces Lola llega en un momento en el que la necesitaba, y también necesitaba un personaje que me sacara de mi zona de confort, que me sacara de todo, que me hiciera explorar nuevos universos como intérprete.

—Hablás de tu lugar conocido para trabajar, seguramente es mucho más cómodo quedarse ahí, pero ¿fue fácil tomar la decisión de salir de la zona de confort? ¿Cuál fue el principal desafío para una actriz con una carrera ya consagrada como la tuya?

—Fue loco porque dije que sí de una y cuando comencé a explorarla, viendo lo diferente que era, porque cuando haces un casting te envían un perfil pequeño, solo decía una periodista y poco más, cuando empiezo nada que ver, tú no te imaginas, nada que ver con Lola, empiezo a hablar con los creadores y me cuentan lo que realmente se imaginaban y era muy loco porque logramos una sinergia increíble entre lo que ellos imaginaban y lo que yo empecé a crear por Zoom.

—Los ensayos y la previa fueron todo por Zoom, porque se rodó en pandemia la serie, ¿verdad?

—Todo por Zoom, y creo que eso ayudó a componer el personaje, porque todo se tenía que ver en un pequeño cuadrito. Tenía que estar muy quieta, todo tenía que estar en los ojos, empecé a indagar en eso, en cómo descubre verdades con sólo mirar a la otra persona y dejar a Lola, porque solo fueron diez capítulos, me costó mucho.

—Pero esto es solo por ahora, seguramente dado el suceso que está teniendo la propuesta en toda la región pronto veremos más…

—Sí (celebra). Ojalá que venga más.

—En esa contención que mencionás en el proceso de creación e interpretación de Lola, hay algo de cine que tiene que ver con interpretar más con miradas que con el cuerpo, por eso tenés que explorar otras áreas. Ahí estuvo también el desafío, ¿no?

—Yo soy mucho del teatro, y del teatro ­musical.

—Claro, donde allí es todo para afuera…

—Todo para afuera, claro, y Lola me llevó a explorar el universo de estar quieta y eso me tiene fascinada y desde ahí empecé a explorar ese comportamiento, y creo que de eso va la actuación, de luego explorar en tu propia vida otros comportamientos.

—Y ahora, ¿cómo vas a hacer para explorar en este sentido nuevos caminos interpretativos saliendo de los encasillamientos y estereotipos? ¿Vas a empezar a elegir más cuidadosamente los papeles de acuerdo a las ofertas que te lleguen?

—Es como proyectarlo, pero desearlo mucho, e ir encontrándolo y dejándose sorprender también, es una mezcla de un poco de todo, entonces llega un personaje como este y yo me doy cuenta que me gusta mucho este lenguaje, pero es dejarme sorprender, porque de repente me llega un personaje como Pepa en Encanto, donde soy un voice over y es una muñeca totalmente hacia afuera, entonces creo que es dejarte sorprender y disfrutar de cada lenguaje porque cada lenguaje es un universo distinto y lenguajes distintos dentro de una misma matriz que es la interpretación.

—Vimos hasta el hartazgo narconovelas ­provenientes de Colombia y otros países, ¿creés que la propuesta de MalaYerba rompe estos estereotipos establecidos y tal vez comience una nueva era de las producciones de ficción colombianas?

—Completamente, siento que es el momento y que todo tiene que pasar para que eso suceda, como que la gente esté más tiempo en su casa y que vea más contenidos, eso también ha abierto la paleta, haciendo que se vengan cosas nuevas y que la gente lo pida también.