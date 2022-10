Catalina Sandino Moreno: “No he vuelto a actuar en español”

La primera actriz colombiana nominada al Óscar, Catalina Sandino Moreno, es parte de la nueva serie From, que se puede ver en Universal+ y que desentraña el misterio de un pueblo de pesadilla en el centro de América que atrapa a todos los que entran.

La propuesta narra cómo los residentes de dicho lugar luchan por mantener un sentido de normalidad y buscan una salida a la trampa en la que se encuentran. También deben sobrevivir a las amenazas del bosque circundante, incluidas las aterradoras criaturas que salen cuando se pone el sol. Para saber más de la producción hablamos, en exclusiva, con Sandino Moreno.

—¿Cuándo supiste que querías ser actriz?

—Lo supe desde muy chiquita, recuerdo cuando hice una obra de teatro en el colegio y me acuerdo que la profesora me dijo: “Lo hiciste muy bien, estuvo buenísimo, felicitaciones”, y llegué a mi casa y dije: “Mamá yo voy a ser actriz”. Pero era una cosa como que mi hermano quería ser titiritero, cosas que piensas de chico, pero la verdad es que nunca pensé que iba a ser actriz.

—Y en ese momento, en el que sentiste que ibas a ser actriz de grande, ¿había algún intérprete o película favorita?

—No, no fue de películas, sino de la obra de teatro que hice en el colegio, no obsesión con alguien en particular, sino que venía por el recibimiento de mi profesora, yo pensaba: “¿What?”, porque además era una profesora supercomplicada, y pen­sé: si ella me dice que lo estoy hacien­do bien, pues lo estaba haciendo bien. Le gustó el papel que hice, estaba orgullosa y por eso llegué a mi casa y le dije a mi madre que quería ser actriz.

—Si tuvieras el “inconveniente” que tienen los habitantes de la serie, ¿qué lugar elegirías para estar siempre ahí?

—La verdad es que lugares no pienso, no me importa el lugar sino que me importa que sea con mi familia, si estoy con ellos no importa si estoy en un pueblucho con dos gallinas, si estoy acompañada estoy bien, no necesito ni el mar, ni las montañas, sino que necesito estar acompañada por mi familia y ahí me quedo.

—¿Cómo fue para vos ingresar al universo de From?

—Fue fácil para los que llegamos en el “primer carro”, porque nos introducen al pueblo al mismo tiempo que la audiencia, veíamos y oíamos las cosas por primera vez, ¿cómo es esa vaina tan loca que de noche sale un monstruo, es imposible? Al mismo tiempo que nosotros escuchamos contamos las cosas que suceden en el pueblo, fue una cosa muy progresiva para nosotros, fue una cosa muy chévere ir de la mano con el escritor y la audiencia aprendiendo que es este lugar y las cosas del lugar donde íbamos a estar encerrados, que muchas veces no pasa así.

—¿Qué fue lo que más te gustó de tu personaje?

—Que es una familia con problemas de pareja y de repente les toca quedarse encerrados en el pueblito, haciendo eco con mucho de lo que vivíamos en pandemia, yo la pasé muy bien, encerrada con mi hijo, nos divertimos mucho, pero tuve amigas que la pasaron con sus parejas, complicadas, en pandemia, no podían rentar, no podían sacar sus cosas y separarse y fue una cosa muy complicada, así que en la serie, donde todos están encerrados y deben sí o sí enfrentar sus problemas, creo que fue una cosa de confrontar esa realidad y uno no puede correrse de los problemas, que terminan buscándote en dónde estés.

—¿Te gusta este tipo de género?

—Es la primera vez que lo hago, yo venía de The affair, que es la última serie que hice, y era un drama, entonces esto era algo nuevo para mí, y fue una buena decisión, porque es divertido participar con monstruos y todo esto, es muy interesante.

—¿Qué te pasa cuando te toca actuar en otro idioma que no es el propio? ¿Cambia la manera de hacerlo?

¿Es difícil?

—No, estuve en Colombia en un colegio británico, desde muy pequeña, y cuando hice María, llena eres de gracia me quedé en Nueva York, y desde ahí creo que solo he trabajado una vez más en Colombia en español, pero no he vuelto a actuar en español, entonces ya como que el inglés es parte de mí, no tengo ni que pensarlo. Ya he vivido más de 20 años en Estados Unidos, entonces no es una cosa que realmente tengo que pensar, sino que es ya mi día a día.