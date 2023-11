Cecilia Kang: “Este proyecto me dio muchísimo más de lo que yo me imaginaba”

Partió de mí un barco llevándome, de Cecilia Kang, terminó alzándose con el Premio Especial del Jurado y el público de la Competencia Internacional del 38 Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Por acá, la directora cuenta detalles de su participación en el festival y la película.

—¿Sensaciones de estar en Mar del Plata?

—Muy contenta, muy agradecida. La verdad que para nosotros es un honor poder estrenar acá. Que este lugar sea el primer lugar que mostramos la película, para nosotros era muy valioso poder mostrarla primero en Argentina y compartirla acá. En especial que para mí, personalmente, toda mi educación cinematográfica empezó también acá. Desde que estudiaba, viniendo al festival y pudiendo pasar trabajos anteriores. Es un placer, es un hogar.

—¿Cómo surge el proyecto?

—Este proyecto me dio un montón, me dio muchísimo más de lo que yo me imaginaba, o sea, lo que me podía imaginar. Este proyecto arrancó mientras hacía otras cosas. A veces el camino de producción de una película te puede llevar a lugares como más oscuros, más cínicos y la única ante eso es el azar y un poco creo que me envalentoné para hacer este proyecto. Es un proyecto que a mí, obviamente, me interpelaba muchísimo, poder hablar algo histórico. Me parecía como un montón y yo sentía que iba a ser inabarcable, imposible, cómo puedo yo hablar de esto siendo quien soy y bueno, justamente, entonces la propuesta es eso, preguntarnos cómo podemos hablar de esto acá.

—¿Cómo encontraste a la ­protagonista?

—Yo creo que la película encontró forma al conocer a Melanie, o sea, la conocimos en ese casting que hicimos y no solo me impactó ella y lo que ella compartió con nosotros, en esto que fueron no sé de 15 minutos, 20 minutos, pero a partir de eso fue como la curiosidad y la idea de querer conocerla y que ella me conozca. A partir de ahí, entablar un diálogo que fue muy de entrada, muy profundo y muy abierto.