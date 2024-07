Cecilia Narova habló sobre la serie de Cris Miró y sumó polémicas declaraciones

La bailarina y exvedette Cecilia Narova, que supo tener en los años noventa un lugar destacado en el espectáculo argentino, salió a hablar sobre su supuesto enfrentamiento con Cris Miró, o, al menos, como se lo presenta en la serie.

En la ficción de Flow y TNT, Adabel Guerrero encarna a una de las compañeras de elenco de la icónica figura, y supuestamente es la que pide la “cabeza” de Miró para bajarla de la revista del Maipo. Los más memoriosos apuntaban a que el personaje de Guerrero se inspiraba en Narova, que era parte de la compañía.

En diálogo con La Nación dijo: “no era buena la revista, nada de otro mundo, entonces no venía mucha gente, por eso, en un momento, quiso que nos peleáramos con Cris para tener prensa, para que la gente viniera. Yo creo que Cris Miró jamás habría querido eso y yo tampoco, no me interesaba, nunca me moví dentro de ese sistema de peleas, de dichos”.

Luego, durante el diálogo con el periodista, se refirió a Miró en masculino: “es que era un hombre, no tenía ovarios, es la verdad. Lo mismo con Flor de la V, hemos hecho una telenovela juntas. Le dije: “Flor, para mí sos un tipo, no te puedo tratar como a una mujer, sos un hombre”.