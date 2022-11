Chano expresó abiertamente que recibió amenazas: "Espero que no sea nada"

Chano Charpentier se encuentra atravesando un momento difícil. Sumado a su esfuerzo por cambiar, dejar las drogas y calmar su vida, ahora el artista recibe "violencia psicológica" y "amenazas indirectas acompañadas de sarcasmo".

Aunque se encuentra viviendo un muy buen momento en su carrera como cantante, Chano no está tranquilo. En un twit escribió: "Estoy transitando el final de un ciclo artístico para pasar a algo que deseo más . Pero durante esta breve transición he notado cierta violencia psicológica y amenazas indirectas acompañadas de sarcasmo e ironía".

"Pero hace 9 días una persona que colabora conmigo me dijo : “ Chano cuídate . Te quieren hacer mal . Están haciendo algo en tu contra y el objetivo es lastimarte . Esta gente es muy oscura “ .... Nunca viví algo así ..Tal vez no sea nada pero Se los cuento por si me pasa algo", continuó declarando en su perfil.

Al final de su hilo de Twitter dijo: "Lo que está persona me dijo ya lo suponía y a esta gente oscura a la que se refiere ella .también la tengo identificada.. Espero que no sea nada.