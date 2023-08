Charlize Theron desmiente sus cirugías

Nacida en Sudáfrica, Charlize Theron empezó su carrera cuando era una adolescente, estudió artes, vivió en Europa hasta que se instaló en Estados Unidos para convertirse en bailarina, modelo y actriz de renombre. Hoy está soltera, vive junto a sus dos hijos y admite que no se ha hecho ninguna cirugía estética. Además, explicó porqué luce diferente y así terminó con la polémica existente a su alrededor.

En pleno trabajo para la revista Vogue, la mujer decidió que era un momento de salir a paliar los rumores que indicaban estaba con muchas cirugías encima y acertó: “Mi cara está cambiando, me encanta que cambie y envejezca”. Asimismo, continuó en una entrevista en profundidad que le hicieron para un medio internacional: “Piensan que me hice un lifting en la cara y yo digo: ¡Solo estoy envejeciendo! No significa que me hice una mala cirugía plástica. Esto es lo que sucede”.

Protectora de su intimidad, la mujer vive con sus hijos adoptivos en Los Ángeles y ahora trabaja en una campaña para Dior donde está radiante. Además, contó que sus cuidados se basan en el cuidado de la piel, los tratamientos con radiofrecuencia, entre otros. Asimismo, está inmersa en el elenco de Rápido y Furioso donde da cuenta su hermosa performance a la hora de rodar escenas de acción. Esta situación requiere la vuelta de la mujer a los rodajes.

Recordemos que ha ganado premios por su desempeño en Monster donde ha dado cuenta de una mujer que sufrió abusos toda su vida hasta convertirse en una asesina serial que azotó a muchas víctimas en Estados Unidos.