Ana Laura Román, con todo contra Julieta Poggio

Después de pasar por Gran Hermano y ser una de las protagonistas de la edición 2022 —de hecho fue una de las finalistas—, nada volvió a ser igual para Julieta Poggio. No solo en lo personal, sino también en lo laboral. De hecho, a los pocos meses de haber finalizado el programa, ella se separó de su novio Luca Bardelli, mientras los rumores de amor con el ganador de GH, Marcos Ginocchio, no se detienen. Entre tanto, uno de los proyectos laborales que le surgieron a Julieta es el de integrar el elenco de la obra Coqueluche, de José María Muscari. Y a propósito de esto, la periodista Ana Laura Román se refirió a ello y fue muy crítica al respecto. En diálogo con el programa radial Por si las moscas, primero la definió como “mediática, más que actriz”, y luego agregó: “No pagaría una entrada para verla. Si hay función de empresa y me invitan, obviamente voy, cómo no voy a ver a Betiana Blum, Mónica Villa, Mario Guerci y Agustín Sullivan”.

Luego de ello, Román se extendió un poco más y expresó, picante, sobre la primera vez que tuvo la oportunidad de entrevistarla: “Venía con los anteojos, masticando chicle, diciendo que estaba cansada. La verdad que tratándonos con esa falta de respeto, y... a mí me hizo saltar la térmica (…) Yo la vi en Gran Hermano. Obviamente, todo lo que hizo hacia atrás no fue tan destacado como para recordarla. La realidad es que la mayoría la conocimos en el reality, no me importa que me corran con que no le conozco la carrera. Pero se tiene que entender si cuando la buscan para entrevista y contesta que está cansada, vamos mal, recién arranca”.

Vale señalar que esta no es la primera vez que ambas se cruzan fuertemente y se dirigen dardos muy bravos. Ya hace dos meses, cuando fue aquella entrevista señalada por Román, la ex Gran Hermano había respondido a través de un descargo en sus redes: “Esta señora, que tuve que googlear su nombre porque no sé ni quién es, que se llama Ana Laura Román, me pareció tan nefasta la nota que me hicieron en su programa, tan fea, diciendo que yo soy una maleducada por no sacarme un caramelito de miel que estaba comiendo (…). En el show de Fuerza bruta grito mucho porque la música está muy fuerte, me quedé sin voz y me estaba comiendo un caramelito de miel, estaba yendo al programa de Georgina a las 9 AM”. Hay que destacar, además, que no es la primera vez que Julieta recibe fuertes críticas. Hace apenas dos semanas, quien la cuestionó fue nada más y nada menos que el productor y director teatral Pepe Cibrián, por este mismo motivo. Él expresó: “¿Esto es una actriz? ¿Esto es la verdad del teatro? ¿Ella es la nueva Thelma Biral? ¿Y los jóvenes que se dejan la vida por una vocación qué hacen? Sus declaraciones son terribles. Su criterio, su léxico, su no saber. ¿Esto define a una artista? ¿Su debut sexual? Terrible futuro y casi presente del teatro argentino”. Aunque luego Cibrián salió a aclarar sus dichos y las aguas se calmaron, aquellas fuertes declaraciones suyas contra Poggio quedaron resonando. Y ahora reflotan tras las críticas de Román.