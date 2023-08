Marina Calabró contó detalles sobre su cruce con Jorge Lanata

Al conocerse el mal momento de salud que empezaba a atravesar Wanda Nara, hace poco más de un mes, hubo fuertes críticas hacia Jorge Lanata porque el periodista expresó y confirmó al aire que la enfermedad de Wanda era leucemia, cuando no había ninguna información oficial y todo era muy reciente. No solo le llovieron las críticas por fuera, sino también por dentro. Porque en esa ocasión, la propia Marina se diferenció al aire de su compañero de radio. Aquella vez dijo: “En lo personal, es una posición que no tenés por qué compartir, cuando hay un diagnóstico de salud en el medio, yo espero un parte oficial o voz directa de la familia”. Y había agregado también: “Me pongo en el lugar de quien padece la enfermedad, es mi posición y mi límite. Si no hay parte oficial, o un familiar directo que me autorice a transmitir públicamente en su boca un diagnóstico, prefiero abstenerme”. Así las cosas, ella volvió a expresarse sobre aquella vez.

“La verdad es que él se mandó solo y yo no comparto. Pero la ventaja de laburar con Jorge Lanata es que se lo podés decir y que no pasa nada. Podemos pensar distinto”. Y también deslizó: “Obviamente que él lo dijo, es su programa y prima su criterio, pero no es el mío. Y él no me pide que piense como él. En ese sentido, creo que se trata de respetarnos, en la diferencia en este caso”.