Chiky Bombom: “Nací para ser escuchada y el programa me dio esta oportunidad”

Lissette Eduardo, conocida por todos como Chiky Bombom, nuevamente estará al frente de Ojos de mujer, talk show de E!, que acaba de estrenar nueva temporada los jueves a las 20. Con 12 episodios de 60 minutos cada uno, el exitoso show presentará confesiones, opiniones ­honestas, empoderamiento femenino y mucha sororidad. Para saber más del programa, conducido también por ­Elizabeth Gutiérrez, Érika de la Vega y Carla Medina, hablamos con Bombom en exclusiva.

—¿Cómo te sentís con el lanzamiento de la segunda temporada?

—Sumamente emocionada, loca por el estreno mundial para que todos puedan disfrutar de un contenido auténtico, suculento, sin desperdicio, donde vamos a poder empoderar al mundo, porque el mundo lo va a ver.

—¿Qué diferencias hubo entre la primera y segunda?

—Muchísimas, porque en la primera nos cohibimos un poquito de dar nuestro punto de vista, sin censura verdaderamente, al contrario de esta segunda temporada en la que nos sentimos en confianza, en nuestra casa. Ya no hay miedos, se habla hasta debajo del agua de temas importantísimos para Latinoamérica.

—¿Sugirieron temas?

—No, nosotras no lo sugerimos, todo es de la producción, son temas sorpresa por vía de las fotografías y nosotras fluimos, y eso es lo máximo que tiene Ojos de mujer, te desahogás y podés decir lo que quieras desde el amor y el respeto sin dañar a nadie.

—¿Cuándo supiste que te querías dedicar a esto, a comunicar?

—Siempre he sido así, desde el vientre de mi madre, salida, trascendida, siempre he sido el centro, pero a medida que los años fueron pasando entendí mi rol y mi propósito de vida, poder comunicar, inspirar. Nací para ser escuchada y el programa me dio esta oportunidad.

—¿Soñabas ser alguna otra cosa?

—Siempre supe que iba a ser como famosa, pero soñaba con ser maestra, y estudié educación especial, soy loca y enferma por los niños.

—¿Ejerciste la profesión?

—No, porque papá Dios le dio otro giro a mi vida, además de no tener tanta paciencia para los niños.

—¿Cómo fue tu paso a paso hasta llegar a que todos te conociéramos?

—Llevo más de siete años en redes sociales, y la primera frase que se viralizó fue “la vida me sabe a frutas” y el “buenas, buenas” fue una segunda o tercera oportunidad que me ha dado la vida y en el momento más oscuro de mi vida surgió. Trato de encontrarle la tangente a la frase, pero no la encuentro, pero sí sé que es una frase muy poderosa que me cambió la vida a mí y a miles de personas.

—¿Qué más soñás para tu vida?

—Uy, tengo tantos sueños. Quiero seguir en la actuación, cantando, dando por todo el mundo conferencias, motivando, inspirando, tengo muchos sueños, no dejo de soñar, soy una soñadora.

—¿Dónde te gustaría actuar y con quién?

—Yo doy para todo, soy todóloga, series, películas, telenovelas, lo que me pongan, lo hago. Todo es un sueño hecho realidad y con quien sea que me toque trabajar va a ser espectacular, porque imagínate, desde dónde yo salí a tener la oportunidad de trabajar con artistas tan grandes y maravillosos, con quienes crecí viéndolos y admiro y respeto, no importa con quién me gustaría trabajar.

—¿Cuándo venís a la Argentina?

—Me muero por ir allí, me muero, muy pronto, si Dios quiere. Y ahora los invito a que vean Ojos de mujer por E!.