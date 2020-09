Christian Sancho: “Es un gran momento en mi carrera profesional”

Es dueño de una carrera certera en teatro y televisión, y ahora se encuentra festejando sus interpretaciones en el cine. En diálogo con diario Hoy, Christian Sancho presentó sus proyectos y también reflexionó sobre estos momentos inusuales que transita el mundo entero.

―¿Cómo fue la experiencia de protagonizar la película dramática?

―Tras rodar No soy tu mami, una comedia romántica que dirigió Marcos Carnevale, que me permitió trabajar y jugar junto a actores que admiro y quiero mucho, me llamaron para contarme que existía la posibilidad de este rol en Un crack; tomé las pruebas y una serie de casting, fui quedando y pude interpretar a Diego Lamothe, un exfutbolista. Tuve la posibilidad de jugar con el personaje, lograr un protagónico en cine, y la verdad es que me encantó. Fue positivo encontrarme con este proyecto. Amazon, que es una plataforma muy fuerte en el mercado, estrenó la película, que ganó mucha visibilidad y pudo ingresar a un montón de hogares.

Este filme me da la chance de mostrar algo nuevo. Es un gran momento en mi carrera profesional. Jamás pensé que iba a tener este recorrido en medio de una pandemia. A veces las crisis son oportunidades, y esta, para mí, lo fue. Además fue bien recibida en festivales de Europa, tuvo buenas críticas, entonces hay luz al final del túnel con este comienzo.

―Ahora hay que acostumbrarse a nuevas

formas de producir…

―Estoy incursionando en otros formatos porque es una nueva vida a partir de lo que nos pasó en relación a la pandemia. Me gusta mucho la ficción, entonces me veo trabajando en streaming.

Junto a Nicolás Cabré hicimos una gran obra que se llama Departamento de soltero, una comedia romántica con la que nos fue muy bien en el verano y me gustaría que volvamos, porque fue un sueño hecho realidad. Más allá de los premios y todo lo comercial, tuvimos el cariño de la gente y nos fue muy bien a nivel emocional, porque daba la posibilidad de reírnos y pasarla bien sobre el escenario durante cuatro horas, ya que hacíamos dos funciones todas las noches. Por ahora, la idea está en pausa para los productores y veremos cómo será el verano para nosotros.

―¿En qué otros proyectos estás inmerso?

―Para fines de año estaré estrenando otra película titulada Realidad virtual mediante una plataforma de streaming. Este proyecto también hizo un recorrido lindo en Europa y ojalá que pronto se pueda ver en Argentina. Trabajan Vanesa González, César Bordón y también tuve la chance de protagonizarla.

En este proyecto interpreto a un personaje que tiene un trastorno psicológico y me da la posibilidad de contar algo diferente, y siempre tuve ganas de estar en un thriller o policial. Ya está nominada en varios festivales y aún no se vio acá. Este tipo de cosas, por la globalización, permite que nos vean en todo el mundo y quizá llega luego en sus lugares de origen. Es este nuevo mundo, pero estamos felices porque llegamos a mucha más gente de lo que pensábamos o lo que sentíamos mientras lo estábamos filmando. Esto nos pone en un lugar de mucha alegría y expectativa para lo que viene.