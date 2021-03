Christian Sancho se anima al terror

Christian Sancho es uno de los protagonistas de Realidad virtual, película que se estrenó en salas y que puede verse online en la plataforma del cine nacional. Diario Hoy dialogó con el intérprete para saber más del proyecto.

—¿Cómo estás viviendo tu llegada al mundo del cine?

—Gracias a Dios comencé a transitar lo que quería transitar desde hace muchos años en la última época del cine digamos “romántico”: yendo a un estreno, preparando la película, que lo viví con No soy tu mami de Marcos Carnevale, viviendo el estreno en sala, el junket de prensa. Hicimos como cuatro o cinco funciones de prensa y hoy es utópico pensar toda esa gente en sala. Después hice Un crack, que más allá de todos los méritos que tuvo en Europa y festivales, me permitió conectarme con las plataformas por primera vez, encontrándome con gente que la vio en Amazon Prime Video o Flow. Y eso me acercó a la nueva modalidad y formato del cine, en donde si bien perdimos el encuentro presencial, la repercusión fue enorme y también las posibilidades que abre.

—¿Qué te atrajo de la propuesta de Realidad virtual?

—La propuesta llega de parte del director, que venía viendo lo último que estaba haciendo y rápidamente describimos a este Johnny Deep del conurbano. Antes era distinto, era como un galán de telenovelas y planteé que sea más aspiracional, y comenzamos a jugar en la creación del personaje. Con Vanesa González ya había trabajado, con Fede Bal y César Bordón y el resto de los compañeros no; estoy muy contento con mi trabajo, me quedo muy conforme con lo que he visto. La filmamos prepandemia y el audio y doblaje se hizo después. Es una película que me deja una felicidad enorme, porque me hace recordar la vieja vida que teníamos y donde pude hacer tres películas ese año, con tres géneros distintos, comedia, drama y suspenso. Y uno agradece, porque el cine me gusta mucho. Lo vivía desde chico con mi viejo en la sala y con un proyector que teníamos en casa con dos películas, Star Wars y El Imperio contraataca, y después llegó La dama y el vagabundo, que la vimos 10 millones de veces. A mí el cine me propone viajar.