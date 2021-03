Tim Kring, creador de Héroes, cuenta detalles de la serie

Tim Kring es el showrunner de Héroes, serie que profundizó en la vida de un grupo de personas que, en su vida cotidiana, descubren sus habilidades especiales. Diario Hoy dialogó con el director para saber más de este programa, que vuelve a Syfy de lunes a viernes a las 00.40.

—¿Sentís que Héroes fue el precedente del boom que se vive ahora en películas y series de superhéroes?

—Creo que puede ser, hay algo del timing del programa. En ese momento los grandes estudios creían que películas y series con superhéroes llegarían solo a una pequeña porción de la audiencia, de nicho; pero luego se dieron cuenta que era mucho más grande y esperaron el proyecto ideal que demostrara esto. Yo particularmente creo que lo que hizo única a Héroes fue que al crearla yo no tenía un background sobre el tema. De hecho, no crecí leyendo historietas. Entonces, mi acercamiento con este universo no venía por estar sorprendido o enamorado de los poderes, al contrario, yo me enamoré de los personajes. Los poderes eran secundarios, eran herramientas, obstáculos para los personajes, y en un punto una maldición. Héroes, en este punto de vista, fue un puente, un caballo de Troya para el género de superhéroes.

—¿Cómo surgió la idea de héroes y cómo fuiste desarrollando a cada uno de los personajes?

—Surgió de gente común con poderes, sin importar cuan anónima y pequeña podía ser tu vida. En ese momento, mis hijos eran pequeños y quería que sintieran que podían hacer algo grande en el mundo. Además, estaba preocupado por la vida en el mundo, qué le dejaríamos a nuestros hijos, aún lo estoy. Entonces el show surgió así. En cuanto a los personajes, muchos vinieron a mí, y mi idea era contar muchas historias y que luego todas se conectaran entre sí.