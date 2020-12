Clarice Sterling tendrá su serie

Bajo la producción de CBS, la historia sobre la detective Clarice Sterling ya es un hecho y continuará el relato impreso en el célebre filme El silencio de los inocentes. Sin embargo, no contará con el personaje de Hannibal Lecter que supo ser interpretado por Anthony Hopkins en la versión cinematográfica.



En este marco, el creador del show, Alex Kurtzman, afirmó: “Todavía estoy tratando de entender cómo se dividen los derechos. Pero ha sido bastante liberador porque no teníamos ningún interés en escribir sobre Hannibal, no porque no amemos las películas y la serie, sino porque están tan bien hechas por otra gente, que no se sentía fresco para nosotros”.



Asimismo el elenco estará conformado por Rebecca Breeds, Kal Penn, Michael Cudlitz, Nick Sandow, Lucca De Oliveira, Marnee Carpenter, Devyn A. Tyler, Jayne Atkinson, Shawn Doyle y Tim Guinee.