Come away with me cumple 20 años y Norah Jones lo festeja a lo grande

Otra de las cantautoras que están de aniversario es la gran Norah Jones, voz indiscutible del blues, que con un estilo clásico pero con una impronta totalmente actual sacó un álbum que nunca envejece.

Se trata de Come away with me, que por sus dos décadas tendrá una edición de lujo, tal como lo anunció la propia Jones en sus redes sociales. “Feliz cumpleaños número 20 a mi álbum debut”, dijo la cantautora.

“Para conmemorar la ocasión, el 29 de abril se lanzará una edición super deluxe del 20º aniversario. Se ha ampliado a 44 pistas. 22 de ellas son grabaciones inéditas que incluyen demos iniciales, bonus tracks y versiones muy especiales de las canciones producidas por Craig Street. También incluye una gran sección de notas que cuentan la historia del álbum, escrita por mí”, explicó Jones.

Esta edición super deluxe fue producida por Eli Wolf y se lanzará en forma digital y física, como un juego de cuatro vinilos y de tres CD, los cuales estarán acompañados de un libro con notas de Norah y fotos inéditas de la sesión.