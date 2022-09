Continúa la muestra de Banksy en La Rural

Banksy, ¿genio o vándalo? Así se llama la muestra dedicada en exclusiva al reconocido visual protester cuya verdadera identidad no se conoce. Ese es uno de los aspectos más llamativos que hacen a la mística del artista y al aura que lo rodea. Se conocen unos pocos datos: tiene 48 años y nació en Bristol, Inglaterra, y sus intervenciones, dibujos, serigrafías y grafitis urbanos desplegados por varios países -sobre todo en su Inglaterra natal- ya son todo un ícono de este siglo.

La muestra es la primera vez que se presenta en la Argentina e incluye 70 obras autenticadas por el artista -prestadas por sus respectivos coleccionistas- pero no cuenta con la autorización del propio artista, por ello es que lleva el sello y aviso de “no oficial”. Las obras expuestas dan cuenta de una variedad de técnicas: óleo, acrílico, lienzo, spray, serigrafía y esténcil sobre metal u hormigón. Hay también esculturas, instalaciones, vídeos, fotografías y realidad virtual. Además de ello se puede ver una réplica del taller donde trabaja el artista.

Entre las obras más conocidas del artista se pueden contar: Niña con globo, Niña con Napalm de la mano de Mickey Mouse y Ronald McDonald, el lanzador de flores, entre otras. Entre sus temas más recurrentes -siempre abordados con ironía, doble sentido, crítica o, sobre todo, provocación- está la política, el medio ambiente, la sociedad de consumo, la guerra, la represión, la pobreza. Sus intervenciones desperdigadas por las urbes buscan generar un shock en el peatón, en el automovilista, en medio del andar cotidiano.

Sobre la exposición y en conversación con la agencia Télam, Francisco González, asesor de montaje de la muestra, expresó: “El tipo critica el consumo, pero a su vez genera tiendas para comprar merchandising y a su vez esas regalías van a los refugiados. Sí que genera todo un sistema de movimiento de dinero, además de que vende sus obras por millones. Su impronta es la contradicción, es desencajarte y hacerte ruido todo el tiempo”.

La muestra también cuenta con una sala inmersiva envolvente que recorre su historia, gafas de realidad virtual para viajar por las calles de Inglaterra a través de sus murales. La réplica de su taller emula tal cual lo poco que se vio en el documental La salida es por la tienda de regalos.

Ventas por millones

Hace unos años ya que el artista decidió empezar a trabajar, también, con el pequeño formato y en carácter seriado, para poder comercializar en las casas de subasta. Muchas de sus piezas se han vendido en millones.

Por ejemplo, Parlamento involucionado, donde se ve a la Cámara de los Comunes del Reino Unido dirigida por chimpancés, fue vendida en 12 millones de dólares o Show me the Monet (Muéstrame el Monet), obra inspirada en El estanque de las Ninfeas de Monet. En este caso, debajo del puente de madera y en ese pequeño estanque no hay lirios, sino que se ven carritos de supermercados y un cono del tránsito. Banksy, genius or vandal? se puede visitar en el Pabellón Frers de La Rural hasta el 16 de octubre, de martes a viernes, de 14 a 21.30, y sábados, domingos y feriados, de 10 a 21.30. Las entradas se encuentran disponibles a través de laruralticket.com.ar.