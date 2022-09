Ana Brenda Contreras y Aaron Díaz cuentan detalles de Toda la sangre

Todos los jueves StarzPlay, la plataforma premium de entretenimiento, estrena en la Argentina un nuevo episodio de Toda la sangre, la superproducción basada en la saga de libros de Bernardo Esquinca, un apasionante misterio que incluye ritos que emulan antiguos sacrificios aztecas.

En el proyecto, Aaron Díaz encarna a Casasola, un periodista sensacionalista que une fuerzas con la teniente Edith Mondragón (Ana Brenda Contreras) y con Elisa

(Yoshira Escárraga), una antropóloga local para descifrar una serie de asesinatos que han conmocionado al país. Juntos viajan por la Ciudad de México persiguiendo a un asesino del que poco se sabe. Diario Hoy dialogó en exclusiva con Contreras y Díaz a horas del estreno de la serie.

—Toda la sangre es una serie que tiene a la mujer en el centro, dialogando con actuales feminismos, pero también tu personaje, Aaron, es víctima de micromachismos y del patriarcado. ¿Cómo ven esto?

—Aaron Díaz: Tienes toda la razón, hay muchas capas en esto, está lo que se ve, lo inmediato, la historia que te atrae, de inmediato, y cosas como las que mencionás, y se lo ha trabajado así a propósito. Edith Mondragón, que encarna Ana Brenda, no existía en la novela original, se decidió hacer un personaje fuerte femenino, no uno, varios, y es importante tener este tipo de mancuernas, no es lo mismo que Casasola esté resolviendo este caso que con Mondragón, estamos felices de esto, porque pudieron contratar a una actriz tan buena como Ana Brenda, y que se haya decidido cambiar el género de la protagonista.

—Ana Brenda Contreras: Hay algo increíble de este proyecto, que me parece una decisión acertada de todos los involucrados, que es tener presente la fuerza del poder femenino, tanto en el crew como delante y detrás de cámaras, y en estos tiempos, que se habla tanto, no es que está de moda querer contar esto, porque siempre han existido mujeres policías, directoras, escritoras, lo que pasa que es el doble o el triple de trabajo tener un lugar en la mesa y contar esta historia con este personaje es increíble, porque se empieza a normalizar, aunque siempre ha sido normal, pero no era lo que se contaba. Así que estoy sumamente orgullosa de encarnar a Mondragón, una policía en un mundo de hombres, no había muchas más referencias, tal vez Clarice de El silencio de los inocentes, pero en 25 años esto no ha cambiado mucho y no es que Toda la sangre tenga la bandera como tal, pero sí que esté retratando lo crudo de la vida, porque puede ser una mujer policía, una actriz, una ama de casa, creo que vivimos en un mundo sistemáticamente lleno de toxicidad de un sistema obsoleto.

—¿Cuál fue el principal desafío que les implicó encarnar a sus personajes?

—ABC: Pues varios, yo quise retratar, como bien lo hablabas, con dignidad, con una preparación militar, ir hasta un lugar físico, yendo a un lugar más atlético, gané peso, me dicen que me calme, pero fui muy feliz. Me entrevisté con mujeres policías, para entender su corporalidad, porque eso que todo el tiempo que tienen que hacer de demostrar su valor y fuerza, las para de una manera en este mundo de hombres donde la fuerza bruta es la que siempre ha mandado. No fueron dificultades, sino que fueron retos. Hay mucha gente que ha leído los libros y que desea saber más sobre la saga de Casasola, y ese es un reto increíble para Aaron.

—AD: Creo que Ana Brenda ya contestó por mí, el desafío fue representar a un personaje del que ya hay cuatro libros muy leídos, muy queridos, en una editorial de las más grandes, entonces es una responsabilidad grande la de pasar lo que la gente tiene en su imaginación, sobre el personaje. Lograr traerlo, ese fue el desafío, de componerlo con el equipo y el propio autor, es un Casasola que todos creamos y que yo solo lo interpreto.

—¿Por qué los espectadores tienen que ver Toda la sangre?

—AD: Porque es una serie premium, que puedes ponerla al lado de cualquier serie de cualquier lugar del mundo y es del mismo calibre, y tiene mucho que dar, está muy bien el género, muy bien contada, los sacrificios aztecas, un submundo que realmente podría suceder y eso para mí hace una muy buena historia.

—ABC: La serie tiene todos los elementos de una serie que yo vería, tiene suspenso y tiene algo de nuestro ADN latinoamericano, que es que todos fuimos conquistados, y de alguna manera sale a la superficie, y de hecho si escarbamos un poquito todos tenemos cosas oscuras de nuestros antepasados. Toda la sangre habla de vivir siempre en la superficie, creyendo que las cosas son más prácticas y pragmáticas, pero la vida te sorprende. Son personajes humanos con un nivel de producción increíble y unas locaciones mexicanas increíbles.