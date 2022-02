Courteney Cox se sinceró y habló sobre su adicción a los retoques estéticos

La actriz estadounidense Courteney Cox, de 57 años, habló de su adicción a los retoques estéticos y de cómo le costó darse cuenta del impacto de las transformaciones en su rostro, debido a los numerosos procedimientos cosméticos que la dejaron casi irreconocible.

Ahora, aseguró que aprendió a aceptar el paso del tiempo aunque confesó que es una tarea difícil teniendo en cuenta varios factores, como la presión ejercida por Hollywood y los estándares de belleza.

La estrella de “Friends” reconoció que inicialmente trató de luchar contra el envejecimiento mediante diversos procedimientos estéticos, pero finalmente se dio cuenta de que se había vuelto “loca” y ahora está tratando de aceptar el paso del tiempo con gracia.

“Hubo un momento en que decía: ‘Estoy cambiando. Me veo más vieja. Y traté de perseguir esa juventud durante años”, dijo al actriz a la revista Sunday Times Style.

“Y no me di cuenta de que en realidad me vía realmente extraña con inyecciones y haciéndome cosas en la cara que no haría ahora”, añadió Cox, que además afirmó que se dio cuenta de la situación cuando se volvió noticia: “Tenía que parar. Era una locura”.