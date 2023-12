Daddy Yankee deja su carrera

El cantante Daddy Yankee logró una trayectoria como cantante de música urba­na, pero también como productor independiente de grupos incipientes. Con éxitos y premios, más conciertos que dio alrededor de todo el globo terráqueo, el hombre también fundó una familia con su esposa y tiene dos hijos. Este vínculo tiene más de tres décadas, y son inseparables y hasta llegaron a volver a tomar sus votos matrimoniales.

En la actualidad, el hombre tomó una decisión que se ajusta a sus nuevas responsabilidades con la fe. Recordemos que es evangelista y es un arduo miembro de la Iglesia en la que profesa su fe. Ahora dijo que finalmente dejará todas las aristas dentro de la música, que lo llevó a convertirse en un ícono del reguetón, para abocarse al cien por ciento a ser predicador evangelista. Respecto de ello, el muchacho afirmó: “Jesús vive en mí y yo viviré para él”.

De esta manera, luego de dar la noticia, el artista de origen boricua quiso ser franco con sus seguidores al anoticiarlos de que tendrá los últimos shows entre lo que queda de este año y a principios del que se avecina. En este sentido, el anuncio fue en un concierto que brindó en Puerto Rico, donde comenzó a despedirse de los escenarios, luego de cosechar una carrera musical muy amplia, para darle lugar a ser un hombre de fe que predicará sus saberes. Es por ello que dijo: “Se acabó una historia y va a comenzar una nueva historia, un nuevo comienzo. Ahora, el que me conoce por Daddy Yankee que diga: Daddy Yankee en Cristo, Raymond Ayala en Puerto Rico”.

Por otra parte, el mensaje, que tuvo más de cinco minutos de reflexión y testimonio, tuvo que ver con el propósito que tiene en la vida, su búsqueda de objetivos y con cómo logró llenar su corazón gracias al encuentro con Jesús: “Por mucho tiempo intenté llenar un vacío en mi vida que nadie pudo llenar”. Para finalizar, afirmó: “Espero que ustedes caminen conmigo en este nuevo comienzo y espero que se les grabe algo bien importante: No sigan a ningún hombre. Yo soy un humano. Todas las personas que me siguieron, sigan a Jesucristo, que él es el camino, la verdad y la vida. Cristo los ama y Cristo viene. Asimismo, Jesús, como tú me permitiste, por tu misericordia, recorrer el mundo, que así tú me permitas desde Puerto Rico evangelizar el mundo”. También invitó a sus seguidores a sumarse a la fe y a que encuentren su misma alegría.