Stephen Peacocke: “Volver a la segunda temporada fue genial”

Ya se puede ver en Universal+ la nueva temporada de The newsreader, en donde Stephen Peacocke vuelve a ponerse en la piel del periodista deportivo Rob. La segunda entrega de The newsreader no solo sigue el dramático detrás de cámara de hechos que marcaron la historia del mundo, también expone los predicamentos éticos en pos del rating, mientras los dos personajes principales intentan conservar en la vida real la magia que proyectan ante las cámaras. Hablamos con Peacocke para saber más del programa.

—¿Cómo es para un actor reunirse de nuevo con un personaje?

—Es realmente genial. Quiero decir, yo estaba encantado de ser parte de la primera temporada solo por trabajar con Monica Lucas, que escribió el programa, que fue diferente en Australia, así que cuando surgió esta oportunidad estaba realmente emocionado y vi que había un reparto realmente fantástico, y leí los primeros episodios y pensé que eran geniales. Así que hacer la primera temporada fue un verdadero privilegio, y luego ser capaz de volver a la segunda fue genial porque has tenido, ya sabes, la primera temporada para averiguar quién es tu personaje e ir a trabajar cada día y explorarlo más. La primera temporada fue muy bien recibida en Australia y luego en el extranjero, y ser capaz de volver y entrar en ella de nuevo fue como volver a una especie de familia. Es incluso más divertida la segunda vez, porque ya has establecido el personaje y te da una buena plataforma para lanzarte a una nueva oportunidad. Así que es un montón de diversión, y casi rodamos como una obra de teatro a menudo con escenas individuales, pero vamos a rodar dos, tres, cuatro, incluso cuatro escenas juntas. Así que tenemos estos grandes ensayos con todos los involucrados y es realmente un buen ambiente el set. Así que muy divertido volver para la temporada.

—¿Cómo entrás en personaje antes de rodar escenas?

—Yo nací en 1991 y tengo hermanos que vivieron en los 80, así que yo estaba expuesto a mucha de la cultura de los 80 a través de ellos. De niño era un gran aficionado a los deportes y solía ver todas las retransmisiones deportivas y la televisión. Y, por supuesto, mi personaje es una especie de reportero deportivo. Así que hay algunos personajes de esa época en Australia en los que realmente inspiré mi personaje, pero no sé, lo bueno de nuestro programa es que cuando entras en el set los escenógrafos y el departamento de arte han hecho un trabajo increíble. Con los decorados es como caminar por esa época, no es difícil sentir que estás en los 80, y nuestros guiones eran muy buenos.