El cambio de Nicky Jam

El cantante Nicky Jam luchó contra el sobrepeso hasta que se sometió a una cirugía por un bypass gástrico, y ahora brinda su primera entrevista para hablar sobre el tema en la revista People: “La realidad es que he estado batallando con mi peso mi vida entera, porque esta es una industria en la que tienes que estar en forma, tienes que hacer películas, tienes que hacer videos. Siempre vas a estar un poco nervioso antes de una cirugía, así que yo estaba nervioso, no voy a mentir. Pero es algo que yo realmente quería”.

Por otro lado, afirmó que el deporte, como el baloncesto, lo ayudó como la alimentación que comenzó a tener: “También he hecho cambios en mi alimentación. Me levanto y soy la misma persona, pero no me despierto y pienso en comida inmediatamente. Antes me despertaba y solo quería comer. Ahora me tomo mi tiempo y como lo que quiero. Me siento mejor, me siento feliz, me siento saludable”. Sobre el proceso, afirmó: “Tienes que prepararte mentalmente para lo que viene, y no es fácil. La gente dice que esta es la manera fácil, y están equivocados. Yo no me estaba amando lo suficiente para que otra gente me amara”.