De Bizarrap a Bizapop

Un cambio que despertó la sospecha de todos los fans de Bizarrap, que decidió cambiarse el nombre a Bizapop.

No pasó para nada desapercibido, en la cuenta de Instagram el artista cambió su usuario e incluso las iniciales popularmente conocidas, es decir, de BZRP a BZPP.

Lo cierto es que aún se desconoce a qué se debe el cambio, pero algunos creen que está relacionado a un próximo anuncio de una canción nueva y que ”Bizapop” es un indicio de esta. La teoría no es descabellada, ya que Biza suele ocuparse mucho de la publicidad ingeniosa de sus temas.

Además, el dato no menor es que le dio “ me gusta” a una publicación que hablaba sobre un posible lanzamiento.“¿Bizapop? Se viene algo de Bizarrap esta semana”, fue el tweet al que el artista le puso “like”.

Incluso se sospecha de una Music Sessions con Lali, que le daría un tono pop a las conocidas canciones que suelen ser de trap, electrónica y hip hop.

Nada está dicho, no hubo más pistas. Habrá que esperar en la semana por más novedades y para conocer si se trata efectivamente de un nuevo tema.