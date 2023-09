Caso Lotocki: una nueva denuncia en su contra y la palabra de su esposa

Durante la jornada de ayer se conoció una nueva denuncia en contra del cirujano Aníbal Lotocki. Se trata de una presentación por cuenta del actor y productor uruguayo Raphael Dufort. Pero dicha presentación no sólo apunta al cirujano, sino también a su esposa, María José Favarón y otras seis personas más.

Según información judicial, la nueva denuncia es por “haber formado parte de una asociación ilícita criminal, con el objeto de cometer una serie indeterminada de delitos y por la cual podría tener una condena de entre tres y diez años de prisión efectiva”. Es más, en el último tramo de la presentación judicial, el abogado de Raphael Dufort solicita la detención de los dos principales implicados en lo que considera una asociación ilícita (Lotocki y su mujer).

Además de ello, quien habló, fue justamente María José Favarón. En diálogo con DDM (América), sostuvo: “Hay una campaña, tengo pruebas de las personas escribiéndole a los pacientes de Aníbal vengan a denunciar, si no tienen plata yo te doy un abogado o un abogado escribiéndole a las pacientes si vos te operaste, te vas a morir. Imaginate la psicosis de la otra persona”. Y agregó: “Sufrimos violencia, amenazas y se hicieron las denuncias correspondientes. Sé que la Justicia es lenta y a veces no es justa, y no es justa para nosotros. Deseo que no sea declarado culpable porque es lo que pienso. No hay elementos para declararlo culpable. Cuando hablo me apoyo en datos, no en opiniones, de la causa”.

Además de todo, no solo se conoció que Lotocki y su abogado están analizando demandar a la plataforma de contenido audiovisual más famosa del mundo luego de la confirmación de la serie de Silvina Luna, sino que el propio Lotocki se encuentra habilitado para poder operar en la provincia de Misiones, dado que su matrícula provincial en ese lugar aún se encuentra habilitada.