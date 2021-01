Denisse Romano: “A la gente le gusta escucharme en la calle”

Dueña de una personalidad cautivadora y un talento indiscutible, Denisse Romano es una artista multifacética. Comenzó su incursión en la música cuando tenía 8 años y practicaba con su pequeña guitarra. Luego, fue incorporando otros instrumentos como la batería y el teclado e inició un camino hacia el canto. Mientras continuaba en el arte, se abocó al diseño de indumentaria al finalizar el secundario.

Sin embargo, el destino tenía otros planes más desafiantes. Sucede que, tras no sentirse conforme con la carrera terciaria electa, Denisse abandonó este oficio para abocarse a la música y, como búsqueda laboral, empezó a tocar en el subte o en las calles pertenecientes a la “ciudad de la furia”. Un buen día, mientras desplegaba toda su magia, un periodista le propuso realizar una entrevista para un medio de alcance nacional. Una vez realizada, esta dio lugar a otra, y así se convirtió en una artista popular que sin manager ni campañas de prensa logró hacerse un camino en un ambiente por demás interesante y feroz.

Ahora está inmersa en la producción de un disco que contará con las participaciones de colegas como Starsky (el baterista de Guasones) y Poch, que toca con Juanse y se sumó para mostrar lo que mejor sabe hacer. La formación se completa también con Rispico (tecladista en Turf) y Jimmy Rip, como responsable de la producción en un estudio de Abasto. Además están preparando una presentación por streaming, donde mostrará el nuevo material pero también canciones reversionadas de Coldplay y Gustavo Cerati, entre otros.

En diálogo con este medio, la cantante hizo un recorrido por las vicisitudes de su vida, pero también reflejó la gloria alcanzada como artista que ejerce en plena vía pública durante todo el año. Aun durante la pandemia.

—Tenés un amplio espectro en relación a los instrumentos. ¿Cómo incursionaste en el arte?

—A los 8 años empecé tocando la guitarra de oído, aprendí sola. Luego me acompañé con el canto e incorporé el teclado. También practiqué un poco de batería. Todo sucedió por la influencia de ver la TV, consumir los programas de MTV, ver a los músicos tocando, como Avril Lavigne y un montón más, que me motivaron para aprender y continuar en esto. Al llegar a los 16 incursioné en presentaciones en vivo, cantando con la guitarra. Tiempo después, más precisamente a los 22, abandoné los estudios en Diseño de Indumentaria y me mandé a tocar en la calle; así tendría un ingreso y continuaría en la música. Justo en ese momento estaba en una espacie de pozo depresivo. Así arrancó mi carrera, logré cierta exposición, me llamaron de los canales televisivos, hicimos entrevistas. También Bebe Contemponi, un día, me acompañó en el trayecto desde mi casa hasta la calle, hicimos una nota en ese tramo. Todo esto surgió sin prensa, ni manager, es decir por tocar en la calle ocurrió una bola de difusión casi automática.

—Este año asistimos a una realidad inusual, pero seguimos adelante como pudimos. ¿En qué proyectos estás inmersa? ¿Pudiste continuar con los shows en la vía pública?

—Ahora estoy presentando los primeros temas de mi disco, que están disponibles en todos los medios posibles y diversas plataformas. Además estoy trabajando en los otros que también lo integran. El próximo 14 de enero, a las 22, haré un streaming junto a mi banda en la plataforma ArShowLive, perteneciente a Guillermo Marín. Básicamente se trata de dar a conocer al disco. Luego me gustaría que haya alguno más presencial. Considero que el trabajo es complejo, aunque, como lo virtual está vigente y las personas continúan aceptándolo, debemos seguir por este camino. Más aún que no volvimos al ciento por ciento a la normalidad. Tengo la ventaja de que toco en la calle, y eso es un vivo de una forma u otra. Si bien no convoco a la gente porque si no sería un lío, el que pasa por ahí puede escucharme.

—En ese contexto de mal ánimo, abandono de los estudios e incursión en los shows callejeros, al lograr tu primer sueldo, ¿recordás en qué lo gastaste?

—Me compré una guitarra y otros objetos en relación a la música. La primera vez que fui a tocar a la calle, le pedí a mi papá que me compre un amplificador porque yo no tenía plata, estos aparatos son caros. Luego, en menos de un mes, junté el dinero para poder devolvérselo.

Un fenómeno espontáneo

—Sos una música que construyó su camino de forma certera, logrando lo que todos sueñan, es decir, visibilizarse espontáneamente. Sucedió de forma natural. ¿De qué manera viviste esta popularidad?

—Gracias a la visibilidad por la radio, los programas y las notas en portales web. Sumado a los videos de YouTube, logré llegar a muchas personas de otros países. Tocar en la calle tiene una magia que conquista. A principios de año, abrí el show de Manuel Carrasco en el Teatro Gran Rex, y durante la pandemia continué presentándome en la vía pública.

—Ya que estás en un streaming, junto a tu banda, en una plataforma innovadora, ¿por qué le recomendarías a las personas que vean este show?

—A la gente le gusta escucharme en la calle, pero junto a la banda sonamos en un mil por ciento más. Tiene una explosión potenciada y es mejor. Además estaré tocando los primeros temas de mi disco, que creo que van a gustar. También hago covers de Coldplay y Gustavo Cerati.