Días grises para Brad Pitt

Luego de su separación de quien fuera su esposa por una década entera, Brad Pitt volvió a apostar al amor con su colega llamada Inés de Ramón con quien tiene una relación amorosa que va creciendo poco a poco. Por su parte aún no ha presentado a la joven a sus seis hijos del primer matrimonio con Angelina Jolie.

Vale mencionar que el matrimonio de Jolie y Pitt se ensambló cuando ambos se conocieron en el rodaje de Sr. y Sra. Smith. El flechazo fue instantáneo y él debió comunicar que estaba separándose de Jennifer Anniston. Además se fueron de vacaciones juntos al terminar la película.

En ese viaje, Jolie filtró las imágenes de los dos con el primer hijo adoptivo de ambos llamado Maddux, un niño vietnamita. Luego siguieron con integrar nuevos herederos al clan y así fue que llegaron Pax, Zahara, Shiloh y los gemelos Knox y Vivienne.

Sin embargo, como no todo lo que brilla es oro, luego de un crisis la pareja se casó en el 2014 con bombos y platillos en una ceremonia muy pequeña en una mansión ubicada en un viñedo de Francia.

A los dos años, más precisamente en el 2016, la pareja hizo un viaje desde el Viejo Continente con destino a Estados Unidos y en pleno vuelo tuvieron una discusión que los dejó separados de hecho. Al bajar, la mujer denunció a su exmarido por violencia y prohibió que continuara en la casa en común.

Con esto, se inició un juicio sin precedentes que muestra a la mujer como una víctima de la crueldad de su ex que luchaba contra una severa adicción al alcoholismo y las drogas.

Así se pelearon por la custodia de los menores, luego por la división de bienes y ahora por la venta de a casa donde hicieron su casamiento.

En la actualidad nuevos aires entran por la puerta grande para Brad que inició el romance con Inés de Ramón que es colega y empresaria en una joyería reconocida. Si bien aún sus hijos no la conocen, una fuente advirtió a una revista de alcance internacional: “Antes de presentar a Inés a sus hijos, Brad quería asegurarse de que su relación fuera duradera porque no es algo que se tome a la ligera. Ya se la ha presentado a varios de sus amigos íntimos, entre ellos Cindy Crawford y Rande Gerber”. Por otro lado, la pareja no tiene planes de una convivencia cercana, pero van a planear un viaje con destino a Europa.

El romance se conoció a fines del 2022 cuando la mujer asistió a una serie de eventos con el galán rubio. Luego le pidió el divorcio a su exmarido, el actor Paul Wesley.