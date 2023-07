Roces en And just like that

Las entregas de Sex and the city tuvieron temporadas en formato de serie televisiva y dos películas. Asimismo, lograron volver con reverencia en otro formato llamado And just like that, donde se visualiza el recorrido de los protagonistas con el paso de los años, sus familias e hijos además e estado de su profesión.

Con esta vuelta aceptaron todos los integrantes menos Kim Cattrall, que no quiso formar parte del elenco ni se sintió atraída por este show que da cuenta de su madurez. Asimismo, volvió ahora con muy poca energía y se volvió un misterio sobre cómo sería esta vez.

Poco a poco, las imágenes se fueron mostrando, se supo que la mujer volvió a una escena y sin diálogo alguno ni siquiera compartir momentos con sus antiguas compañeras de elenco.

Ahora las chicas que siguen en la saga que son las figuras de primera línea no se mostraron muy entusiastas con esta vuelta.

Por su parte, Cattrall dijo a principios del mes pasado que volvería con su rol de fémina y erótica para ponerse en el lugar de Samantha Jones para su segunda temporada en la secuela. Por su parte no quiso que haya escenas con sus excompañeras ni con nadie de los ejecutivos.

Esta situación antes mencionada despertó los rumores de roces entre ella y la protagonista del show que no es otra que Sarah Jessica Parker. Respecto a esto, esta última afirmó en una entrevista radiofónica que presentó de forma reciente al ser indagada sobre su opinión con la partición de la exintegrante del elenco: “No podría haber estado más molesta. Es un gran fastidio porque habría sido como fuegos artificiales en el medio. Además, porque quiero asegurarme de que las expectativas sean reales”.

Asimismo la mujer dejó en claro cómo sería el momento en que sus personajes se cruzan para dar un giro a la ficción: “Es un pequeño intercambio que es feliz y dice todo sobre su relación. Llega en un momento significativo de la serie”.

Por su parte, las otras actrices se mantuvieron en silencio pero ahora opinaron sobre la salida de los detalles a la luz.

“Nos esforzamos mucho por mantenerlo en silencio. Lamentamos mucho que se haya divulgado”, afirma Nixon que se pone en la piel de Miranda. Asimismo Davis que es Charlotte en la serie, dijo: “Realmente no queríamos que la información saliera a la luz. Queríamos que fuera una sorpresa”.

Por seis temporadas las chicas alegraron las historias y nos dieron lecciones de vida.