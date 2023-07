Leve mejoría de Silvina Luna

La modelo sigue internada en terapia intensiva, y si bien su estado es crítico, el parte médico conocido ayer trajo algo de alivio. El Hospital Italiano informó: “La paciente Silvina Luna continúa internada en el servicio de terapia intensiva. Se encuentra lúcida, sin asistencia ventilatoria mecánica, con signos vitales estables y su evolución es favorable”.

Al igual que el anterior parte, el encargado de difundirlo fue el abogado de Silvina, Fernando Burlando. Burlando acompañó la publicación con un agradecimiento de la familia de Silvina. Aunque todos se muestran con suma cautela y cuidado, la novedad trae al menos un poco de alivio, luego de conocerse la posibilidad de que tuvieran que hacerle una traqueotomía.

Antes de que se conociera el nuevo parte, el periodista Guido Záffora había adelantado algo diciendo: “Ella no puede hablar, porque está intubada y está sedada, pero le lograron sacar la sedación y se puede comunicar por otras vías. Hace señas con las manos. Todavía no habla. Pero hizo una seña muy particular que puso contento al entorno: pidió comida. Estaba con hambre y eso es una buena señal”.