Sigue estando delicada la salud de Silvina Luna

Pasan los días y todo alrededor de la modelo Silvina Luna es cautela, preocupación y mucha esperanza. Ocurre que volvió a sufrir algunos altibajos. Tan es así que luego de poder sacarle el respirador tuvieron que volver a entubarla porque su organismo no estaba dando respuestas positivas. Hay que señalar que si bien ella se encuentra despierta la delicada situación hace que siga asistida.

Lleva ya 21 días de internación aunque todo se dio a conocer durante la semana, cuando su estado se agravó mucho y a partir de allí tomó estado público. A partir de allí se han sucedido varias cadenas de oración de parte de muchos famoso y celebridades, dando cuenta lo querida que es ella en el ambiente. Además, se han replicado varios pedidos de donantes de sangre.

Entre tanto, desde el entorno de Silvina y sus familiares se dio a conocer que luego que pase todo este drama, se retomarán acciones contra el doctor Aníbal Lotocki. Quien hizo conocer esto fue la panelista Estefanía Berardi quien expresó: “La familia me dice estamos viviendo una pesadilla. No tenemos fuerza para salir a hablar. No es que no queramos”. Y agregó: “Y lo que me dicen de adentro es: Ahora no tenemos fuerzas, queremos primero que Silvina salga adelante, pero después de esto nos vamos a ocupar de que Lotocki vaya preso. Personalmente nos vamos a ocupar de que el tipo esté en la cárcel”.

Vale recordar que durante la semana pasada Lotocki tuvo un raid mediático de algunas entrevistas despertando el enojo en el ambiente y en el entorno de Silvina.