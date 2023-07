La aparición de Amber Heard

La actriz Amber Heard ganó fama y popularidad cuando estuvo en varias películas como protagonista y luego tuvo aún más cuando pudo casarse con su novio, el cantante y actor Johnny Depp.

Esta relación terminó de la peor manera, con un juicio escandaloso de por medio donde ella lo acusa de golpes, abuso y otros cargos, pero perdió la demanda y debió abonar los costos legales que fueron destinados a organizaciones que luchan contra la violencia. Esto fue determinado por el actor.

En la actualidad la mujer se fue a vivir al viejo continente, cambió su identidad para empezar de nuevo. Además, se casó con una fotógrafa y fue madre a través de la subrogación de vientre dándole la bienvenida a una niña.

Hoy volvió a usar las redes sociales debido a que hizo un posteo sobre su ultimo trabajo y da cuenta de lo bien que está. Así hizo su primera aparición pública en un evento para promocionar su filme y escribió: “Una gran cosa que tuve que aprender... que no tengo el control de las historias que otras personas crean a mi alrededor. Estoy aquí para apoyar una película y eso no es algo por lo que me puedan demandar”.

Por último, acotó: “Gracias por una recepción tan increíblemente cálida en el Festival de Cine de ­Taormina para mi última película. Fue un fin de semana inolvidable. ­#InTheFire”.