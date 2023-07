Jey Mammón contra todos

La entrevista que tuvo Jey Mammón con Flor de la V en el programa Intrusos dejó varias bombas mediáticas y varias esquirlas. Entre todo ello, se conoció que Jey demandó a varios panelistas a raíz de cómo trataron y los comentarios que vertieron durante la cobertura del caso Mammón-Benvenuto. Entre algunos de los demandados y citados a mediación judicial se encuentra el famoso y reconocido conductor Ángel de Brito. Los rumores indican que la demanda por “calumnias e injurias” es por 2.400.000 dólares.

Por su lado, De Brito dijo: “Yo voy a las mediaciones sin ningún tipo de problema, como a todas las mediaciones que me ha tocado ir en su momento. Yo duermo tranquilo”. Y agregó: “Yo no tengo estos problemas de andar explicando en tour por los programas o llamando a 25 abogados para que me armen una estrategia”. Además, se refirió a la posibilidad de que se retracte o no, tal se supone se solicita en la demanda. “Por supuesto que no me voy a retractar, se lo dije en la jeta y lo digo acá nuevamente”, lanzó De Brito, y añadió: “Yo estoy seguro de lo que dije. Me sigue haciendo ruido toda esta historia, éramos amigos y jamás me hizo mención de un vínculo tan importante que dice que era para él Lucas Benvenuto. Jamás de los jamases me habló de una extorsión, ni de una relación”. Y desafiante, cerró: “¿Querés demandar? Adelante, presentá todas las demandas que desees, pero fue Telefe quien te despidió. Telefe te retiró y hoy lo has reconocido. Si querés demandar a América, demandá a América”.

Al respecto, se conoció que Mammón tuvo un encuentro con autoridades de Telefe. Además de De Brito, otras personas fueron demandadas por Mammón: Florencia de la V, Karina Mazzo­cco, Augusto Tartúfoli, José Núñez, Lucas Benvenuto, Nazarena Vélez y Yanina Latorre.