Dictan la falta de mérito para Caniggia en la causa por abuso contra Nannis

Esta mañana, se dictó la falta de mérito en la causa que investiga a Claudio Caniggia por abuso sexual contra Mariana Nannis. Sin embargo, la Justicia ordenó que se realizaran más medidas de prueba y el exjugador no fue procesado pero tampoco sobreseído.

El martes pasado, Claudio Caniggia declaró en la indagatoria por tres horas y negó que el hecho haya ocurrido y que todo se trató de un invento de su exesposa. “Si analiza el relato brindado, además de ser contradictorio, denota el verdadero interés de su acción, que es lo económico, el verme preso, dañar mi imagen y el despecho”, dijo ante la justicia.

“Deseo aclarar que me declaro inocente y ajeno a toda conducta delictiva investigada o denunciada por Nannis. Es increíble la versión y la interpretación que se ha hecho de sus relatos verborrágicos, contradictorios y alejados de la realidad”, agregó en su indagatoria.

La causa inició hace un año cuando Mariana Nannis fue a la fiscalía y denunció a su exmarido que la habría forzado a tener relaciones sexuales cuando ella no quería “cuando me quise ir me dijo: ´si salís por esa puerta te voy a matar hija de puta. Vos acá, sólo, a mí no me dejas”, dijo en su denuncia.