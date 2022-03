La reacción de Jaden Smith tras el ataque de su padre a Chris Rock

La ceremonia de los Oscars 2022 será recordada por el ataque de Will Smith a Chris Rock, tras un chiste que el humorista hizo sobre el aspecto de su esposa.

Por su parte Jaden, el hijo de Will y Jada Pinkett Smith, se posicionó a favor de su padre con un breve tweet. El joven actor escribió, "And That’s How We Do It", que en español significa "Y así es como lo hacemos".

Minutos después, luego de que su padre fuera galardonado como el mejor actor gracias a su papel en "Rey Richard", Jaden destacó: "El discurso de mi papá me hizo llorar", pero luego borró el tweet.

Jaden de 23 años es rapero y actor, cobró reconocimiento tras trabajar junto a su padre en el filme "En búsqueda de la felicidad" cuando era solo un niño y años más tarde protagonizó "Karate Kid" con Jackie Chan.