Diego A. Fleischer: “Necesitaba volver a mi palabra más pura”

Diego A. Fleischer lanza su primer libro de poesía, Esplendor, y junto al lanzamiento se funda también la editorial Gombos. Este autor santafesino ha escrito tres novelas, una obra de teatro, y nueve de sus guiones han sido llevados a la pantalla grande y protagonizados por actores como Sofía Gala, Juana Viale y Guillermo Pfennig, entre otros. Con él hablamos para saber detalles de su libro y más.

—¿Cómo fue el proceso de selección y ­ordenamiento de los materiales que incluyen Esplendor?

—Esplendor se organizó a partir de tres ciclos de mi vida. Los poemas escritos en la secundaria y al inicio de la universidad, los dos años que pude experimentar una relación amorosa libremente, en el campo de Santa Fe, y veinte años viviendo ya en Buenos Aires, en donde mi vida se puso más hostil atravesado por una ciudad algo enloquecida por las crisis políticas, el trabajo como escritor, las drogas duras y relaciones amorosas frustradas por la contaminación del exitismo o la competencia, sobre todo entre varones. El orden que se le dio a estos ciclos fue a la inversa, ya que el libro empieza desde la actualidad y voy hacia al pasado, justamente para volver a recuperar la frescura luego de entender bien quién soy realmente. Cierro el libro con un epílogo en donde hablo ya no desde el lenguaje poético, sino presentándome con una declaración de vida en prosa. Para la selección de los poemas me ayudó Ignacio Zubillaga, editor literario que prologó el libro para enmarcar la obra.

—¿Sentías que la publicación saldaba alguna deuda con vos mismo?

—Sí, yo había publicado novelas hasta 2005, y luego mi trabajo como guionista empezó a crecer, y me empecé a despegar de la literatura misma. Si bien el cine es un espacio donde yo pude plasmar mis ideas y personajes, y en general todas las películas tienen un estilo narrativo marcado que me identifican, necesitaba volver a mi palabra más pura no filtrada por otros artistas y soportes. También, hacía 30 años que venía recopilando estos poemas de vida, y en algún momento tenían que salir a la luz, no solamente por una cuestión personal, sino también por su calidad literaria. Varios amigos y colegas artistas me venían preguntando cuándo iba a publicar esta obra que ya venían leyendo en espacios cerrados.

—Tus guiones han explorado, por suerte, ­universos poco trabajados en el cine argentino. ¿Cómo pensás la escritura y la poesía desde ese mismo lugar de exploración de lo no visto/leído?

—Creo que hay un vínculo entre estos dos mundos del cine y la poesía, justamente en relación a lo que decía antes, la mayoría de mis guiones combinan el cine de género, llámese terror o fantástico, y el drama de la vida humana; y mis poemas, sobre todo los últimos, tienen un estilo que se toca con el horror, lo gótico, la magia, el miedo, la violencia y las drogas, y por supuesto el sexo y el amor. Hay una narración contada, el libro tiene una estructura dramática, y si bien es poesía, al ser una biografía, tiene un desarrollo argumental y un arco de personaje. Esto hace que Esplendor sea también un trabajo que se despega de lo corriente, incluso dentro de los circuitos literarios argentinos. Es innovador por su estructura misma y el cruce entre poesía, biografía y géneros.