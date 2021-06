Diego Boneta podría ser denunciado por agresión

La segunda temporada de la serie Luis Miguel llegó a su fin con menos éxito que la primera entrega, pero con más conflictos internos.



Sucede que ahora, el actor Martín Bello que supiera interpretar a Tito, un personaje malvado, denunció públicamente haber sufrido lesiones fuertes por una agresión por parte de Diego Boneta en las últimas jornadas de grabación en México.



En los últimos capítulos, la charla entre el cantante y este rol solo se ajustaron a la temática central del destino incierto que padeció Marcela Basteri. Ella se encuentra desaparecida y jamás fue encontrada, aunque ciertos rumores determinaron que está en Argentina cursando un estado de salud precario.



De forma reciente, Martín Bello aclaró que dejó la producción porque se peleó con Diego Boneta hasta llegar a las manos, no porque su personaje tuviera poco desempeño.



Es más, ante el hecho, el actor español alegó: “Tuve que acudir al médico porque estoy mal, tengo un informe en el que se explican las secuelas que me pueden quedar. Me han estado haciendo un tratamiento agresivo en el cuello para curarme las lesiones”.