Carlos Baute reconoce a su hijo

Reconocido por sus canciones románticas y los duetos junto a cantantes internacionales, Carlos Baute cosechó su siembra alrededor de todo el globo terráqueo gracias a sus actuaciones.

En las últimas horas, el muchacho tomó las riendas de su vida, consideró sus quehaceres y así se hizo cargo de la paternidad de su primogénito llamado José Daniel. Días antes del Día del Padre, el muchacho dio a conocer la decisión que tomó para luego pedirle perdón a su hijo por el destrato recibido en estos años.



Ahora se animó a publicar una imagen junto al adolescente que tuvo cuando cursaba los 15 años, mientras su novia de aquel entonces Nallera Castillo tenía 13. Si bien la historia se mantuvo oculta por muchos años, ahora salió a la luz que también fue demandado por daño moral y se le exigió una compensación económica que aún está definiéndose en el ámbito privado.



Vale mencionar que Carlos está casado con una modelo internacional llamada Astrid Klissans, con quien tuvo otros herederos llamados Markuss (5), Lienne (4) y Alisse (2).



En el presente, tomando conciencia de la importancia de la identidad, el cantante y autor de Colgado en tus manos, decidió dar a conocer su nueva situación familiar. Entonces, subió una imagen junto al muchacho dando cuenta del eximio parecido físico entre ambos. Además redactó unas sentidas palabras que rezan: “Celebrando hoy el Día del Padre, les comparto esta foto que me hace inmensamente feliz. Después de tantos malentendidos por ambas partes, José Daniel y yo tenemos la relación padre e hijo que debió haber sido desde siempre. Te pido perdón por mis errores y de ahora en adelante vamos a recuperar el tiempo perdido. Te quiero, hijo”.



Asimismo el apoderado legal del joven reconocido, el jurista Fernando Osuna, decidió confesar que el mentado juicio duró 12 años hasta que pusieron puntos suspensivos para ver cómo continuarían las charlas al respecto. Así, esbozó: “Paralizaron la parte legal en el momento en que llegaron a un pacto. Era absurdo mantener un litigio donde había posibilidades de una reconciliación. Hablamos durante un tiempo y finalmente la demanda se archivó”. Continuó: “Es una historia muy bonita que debe servir de ejemplo para muchos otros casos. Él no quiere nada, él lo único que quiere es el cariño de su padre y si le puede ayudar económicamente como cualquier padre que le ayude, y si no, pues no. José Daniel es un hombre encantador que ha vivido una infancia muy dura. A ver si todo esto sirve de modelo, de paradigma, para que muchos padres y muchos hijos consigan tener esa relación”.