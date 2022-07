Diego Luna: “Cada vez nos cuesta más trabajo escucharnos”

La se puede ver en Amazon Prime Video el tercer episodio de Pan y circo, programa creado por el actor mexicano Diego Luna en el que reflexiona sobre la realidad junto a invitados. La entrega se llama Discriminar en español, dialogando y cenando con Maite Rico, Carolina Elías, Jorge Volpi, José Andrés Rojo, y Gabriela Wiener, además de Jorge Drexler, Roberto Ruiz, Joaquín Sabina, Lola Pons, Martín Caparrós y Bárbara Lennie, entre otros que serán parte del especial. Diario Hoy dialogó en exclusiva con Luna para saber más de la ­propuesta.

—¿Fue difícil lograr que Pan y circo trascienda la frivolidad de una cena con invitados e invite a reflexionar?

—Al principio había mucho de esa pregunta, de si no terminábamos frivolizando las cosas. Yo lo dudo dramáticamente y he tratado de convencer a todo el mundo a mí alrededor de eso. Para mí la mesa es el lugar donde he discutido las cosas más importantes de mi vida, escuchando los puntos de vista más diversos, es quizás el encuentro en el que me he permitido cuestionar mi postura de forma más dramática y es un espacio que atesoro muchísimo, con quién me siento a comer, con quién me siento a cenar, para mí es muy importante, a quién invito a mi casa a compartir una cena, es importante. En ese sentido, el programa intenta emular eso, la horizontalidad que da el sentarnos a comer en una misma una mesa. Podés estar sentado ante alguien que conoce un tema en profundidad y con una riqueza que quizás no compartís, pero en la mesa encontrarás la forma de hablar de tú a tú, terminaremos haciendo todos el esfuerzo para escucharnos.

—Esto que decís es algo muy importante porque estamos en un momento en el que no nos ­escuchamos…

—Creo que cada vez nos cuesta más trabajo escucharnos, cada vez más gente que grita y que grita, las redes sociales definitivamente han dejado de ser una herramienta para el entendimiento y el contraste provechoso, las cosas se terminan polarizando de una manera muy rápida, en donde en cuestión de segundos caemos en el error del ustedes contra nosotros, que es tan peligroso. La capacidad de encontrar y de valorar los matices se va perdiendo y en Pan y circo buscamos eso, les decimos, te vamos a invitar una cena que durará tres horas y viviremos un viaje juntos, con la oportunidad de decir lo que creés que tenés que decir, pero luego escucharás y podrás decirle lo que quieras a ellas y a ellos, y ahí es donde se vuelve interesante Pan y circo y deja de ser un monólogo y empieza a ser una conversación. A todos los invitados los investigamos profundamente porque sabemos qué queremos que digan en la mesa, pero la interacción con otros y otras detona cosas inesperadas, y ahí agradeces el formato, las tres horas, que da tiempo, porque en redes sociales no tenés el tiempo para vernos a los ojos, ni se parecerá a lo que te diga desde el anonimato que me he creado con un personaje en las redes, a quiénes leo y a quienes no. Invitamos a que nos dejen curar en esa mesa el alcance que tendrás con tus palabras, pero, sobre todo, con su escucha.

—¿Soñás con una mesa de personajes históricos para Pan y circo?

—No sabría decirte quién, porque en minuto y medio me voy a arrepentir en cuanto termine la entrevista y me reprocharé por alguien que no te dije, pero sí me gustaría hacer un programa con personajes de más de cinco décadas para discutir hoy con esa perspectiva, y quizás entenderé mucho más. Yo cada vez más me siento de otra era y cada vez me cuesta más asimilar y entender esta realidad en la que vivimos donde pareciera que es difícil entender el efecto de nuestras acciones en el otro, en las y los demás.

Me encantaría habitar este mundo con gente que haya vivido más consecuentemente con el impacto de nuestra existencia.