Feli Colina: “En mi ADN está la Argentina y Latinoamérica”

Como parte de El valle encantado tour, la artista Feli Colina se presentará en vivo este jueves en Niceto Club (CABA). Con entradas en venta en passline.com, diario Hoy dialogó con la cantante sobre su trabajo.

—¿Cómo vivís la previa a los shows?

—Bien, con mucho ensayo, muy contenta, la parte de grabar el disco y preparar los shows son mis partes preferidas, venimos de gira con el show, planeando la estética, tenemos tres nuevas integrantes en la banda, dos coristas y percusionista, además de los chicos de siempre así que feliz de ver todo materializado.

—¿Esta gira marca tu regreso a los ­escenarios?

—Toqué, pero no nos tocó hacer un show con toda la banda completa, siempre alguno faltó, pero además este show es distinto porque te vestís para la ocasión y además en un gran show, con 25 canciones.

—¿Por qué se llama El valle encantado?

—Primero por cómo suena, porque si bien es un lugar en Salta, si no lo conocieras, suena como a un lugar encantado, de naturaleza, esa fue la idea, y después le encontré distintos sentidos, porque el arte toma decisiones propias a través de uno. Hoy pienso que Salta es un valle y puede ser un lugar encantado, me hablaron de El valle interior, de Spinetta, no lo linkeé en ese momento, pero puede ser, como también el lugar de la introspección, algo medio onírico.

—La gira comenzó por el Norte, ¿era importante para vos eso?

—En mi ADN está la Argentina y Latinoamérica, me reconozco como salteña, hay mucho de ella en mí, pero me considero que no me sobreidentifico, o al menos intento no hacerlo, y empezamos por el Norte por una cuestión de comodidad.