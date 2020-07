Diego Pérez: “Empecé a generarme las posibilidades de trabajo”

Nacido en San Martín en el seno de una familia trabajadora, Diego Pérez remó hasta que logró vivir de la actuación y alegrar al público. Tras una exitosa temporada teatral, se encontraba conduciendo Tu fabuloso finde, junto a Verónica Varano. Pero la cuarentena lo dejó en stand by, y con la actividad artística congelada, el eterno remador se reversionó y se convirtió en su propia empresa. Hoy conduce Pone la Pava por Radio del Plata y Cachamateando vía streaming.

—¿Cómo llevás la cuarentena?

—En familia, con mi esposa y mis dos hijos. A lo largo de este tiempo pasé por un montón de etapas. Al principio, cuando pensaba que eran quince días, aproveché para descansar porque venía de hacer teatro y televisión, pero después apareció la incertidumbre y la preocupación de quedarme sin trabajo. Por suerte empecé a generarme las posibilidades.

—¿Cómo surgió Cachamateando?

—Conseguí el auspicio de una marca y empezamos a hacer vivos de Instagram dos veces por semana. Está muy bueno porque además de hacer lo que me gusta, me permite hacerlo con gente que quiero, que está cercana a mi gusto y mi corazón; y podemos acompañar y entretener.

—También estás haciendo Poné la Pava, ¿cómo va el programa?

—Empecé a contactarme con conocidos de radio y televisión, hasta que hablé con Víctor Santa María que me puso en contacto con Sebastián Costa Vernikos y Julieta Laborde, y acá estoy, haciendo Poné la Pava de lunes a viernes 15 a 18 por Radio del Plata.

—¿Se puede decir que tu panorama mejoró?

—Ahora tengo la mente ocupada, pero no pierdo la ilusión de volver al teatro y a la televisión que me gustan mucho. Además, con esto también podemos pagar algunas cosas y no terminar de gastar los pocos ahorros que uno ha logrado durante la vida.

—¿Qué es lo que más extrañás de antes de la cuarentena y lo primero que querés hacer cuando todo se termine?

—Abrazar a mis viejos y reunirnos en familia. Jugar al fútbol con mis amigos por toda la ceremonia que implica: la planificación, el juego, para terminar comiendo algo juntos y charlar de la vida. Y obviamente hacer teatro para divertir y divertirme.

“Una especie de oasis para que la gente se distraiga y divierta”

Este lunes comenzará el Cantando 2020. Durante el intervalo en el que la productora LaFlia buscaba reinventarse ante la imposibilidad de llevar adelante el Bailando en el contexto actual, surgió una versión que indicaba otra alternativa.

Esta era la retransmisión del antiguo programa VideoMatch con sus clásicos de humor. De hecho, el propio Marcelo Tinelli había recordado alguno de aquellos populares sketches a través de Twitter.

En este marco, al ser consultado sobre esta vuelta a la televisión, Pérez afirmó: “La novedad es que yo me reuní. Estuve con el grupo con el cual íbamos a hacer el programa para volver más que nada al viejo VideoMatch”.

Respecto a la probabilidad de que llegue alguna propuesta humorística a la pantalla chica, el actor reflexionó: “Yo había dado el okay porque me parecía una excelente idea más en este momento. Creo que a veces uno tiene que ver las cosas ver en el contexto. Hoy estaría muy bueno que haya una especie de oasis y que la gente pueda distraerse y divertirse un poco”.

Sin embargo, aclaró: “La idea se volvió a postergar y hasta el momento no se avanzó más, por lo que por ahora es una incertidumbre. No se sabe si va a salir o no”.

Su visión de la actualidad y la cuarentena

Aunque extraña a su familia y amigos, Diego cuenta que se cuida y sigue todas las recomendaciones para impedir la propagación del virus. En este sentido opina: “Se tomó el toro por las astas, y que viendo el panorama de otros países, en lo que tiene que ver con la enfermedad y el virus, estuvo bien”.

Sin embargo, se mostró preocupado por el aspecto económico: “Veníamos con un país bastante caído y ahora creo que nos va a costar muchísimo”.