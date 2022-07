Douglas Henshall, de Escocia al mundo

La sexta temporada de Shetland acaba de arribar a Acorn TV, un intenso policial que sigue los pasos de Jimmy Pérez, encarnado por Douglas Henshall. Se trata de un intérprete de origen escocés que asumió el liderazgo del proyecto. Por el estreno de esta nueva entrega, diario Hoy habló en exclusiva con él.

—¿Cuándo supiste que querías ser actor?

—Creo que a mis 17 o 18. Soy de un pequeño lugar fuera de Glasgow, y había pocos actores allí, de hecho ninguno conocido es de ahí, pero a esa edad entendí que lo quería ser. Contacté a un pequeño grupo teatral, me di cuenta de que me sentía más cómodo en el escenario que en mi living, entonces quise continuar, porque podía explorar aspectos que tal vez no estaban bien en mi vida. Me di cuenta de que era bueno y luché para seguir siéndolo.

—Tuviste tu primera gran oportunidad con la serie Las aventuras del joven Indiana Jones, ¿verdad?

—Sí, ni siquiera me acordaba, llegué porque había una directora de casting que era muy cercana. Por suerte en mi vida estuve rodeado de gente que me dio el coraje para trabajar y seguir adelante con mi sueño, y la directora de casting de ese show fue una de ellas, ni siquiera recuerdo el casting o qué hice, sí sé que iba a estar alguien en mi lugar que finalmente no lo hizo, y quedé. Amé estar en el programa, la ropa; tenía 24 años y me quedaron grandes recuerdos de mi paso.

—Comenzaste con pequeñas obras en tu pueblo, pero luego la televisión casi que te absorbió por completo. ¿Qué encontrás en TV que tal vez no en otro soporte?

—La mayor parte de mi carrera fue en teatro, ahí me formé, tengo solo algunas participaciones en cine, no mucho más, pero no fue mi elección. En noviembre vuelvo al teatro, pero creo que la televisión es más fácil para todos, o lo era, porque si te encontrás con buenos proyectos podés dialogar de una manera muy buena con los espectadores, que de hecho me ven hasta la actualidad como un policía.

—¿Cómo vivís el actual momento de las series y las plataformas, que además permiten, como el caso de Acorn TV ,que se vuelva a ver tu ­trabajo?

—Es fantástico, porque amplía las audiencias, acerca los programas en los que estuviste, como ahora que los pueden ver en la Argentina, recibo feedback de todo el mundo, me gusta mucho. Mi agente tiene una madre que es una gran directora de casting, o lo era, y va todos los domingos a la iglesia de Desmond Tutu, y él un día le dijo: Acabo de ver una gran serie, se llama Shetland, y ella le respondió: Mi hijo representa al protagonista. Solo la idea de que Tutu esté viendo el show me eriza la piel. Una vez estuve en la Argentina interpretando Macbeth, creo que en 1993, en Buenos Aires, y me encantó, la cultura, la gente, la amé.

—¿Qué es lo que más te gusta de Jimmy Pérez?

—Que es un hombre decente tratando de hacer un trabajo difícil. Trata de ayudar a todos, su hija, esposa, es muy empático, y eso no es algo usual en este tipo de shows, porque siempre muestran como la oscuridad, la relación con el alcohol, pero acá el camino es otro.

—¿Qué nos podés adelantar de la nueva ­temporada?

—Es un policial, es decir que siempre hay que tratar de resolver un crimen, pero más allá de eso, Jimmy atraviesa el duelo por la muerte de su madre, su relación con el padre, no está en un lugar fácil.

Además, esta sexta temporada la rodamos en pandemia, fue complicado, pero espero que no se note y que la disfruten.