Edgar Ramírez: “Es un gran momento para que se estrene una película como esta”

El ascendente Edgar Ramírez es parte de la nueva película de aventuras Jungle cruise, que mañana llega a los cines de todo el mundo y también estará disponible en Disney+ a través de Premiere Access.

Dirigida por Jaume Collet-Serra y con protagónicos de Dwayne Johnson y Emily Blunt, Ramírez compone a Aguirre, un conquistador español que regresa para encontrar un árbol mágico que todo lo cura y que le podría dar la vida eterna. Diario Hoy dialogó en exclusiva con el actor.

—La película pone a la mujer en el centro, y deconstruye el bronce de la imagen de los conquistadores españoles en el relato histórico. ¿Cómo te sentís con eso?

—Yo creo que todos tenemos una necesidad antropológica de vivir aventuras o incluso de imaginarnos que hay un mundo que puede ser excitante y lleno de riesgos que podemos superar, de obstáculos que podemos superar. Es algo que podemos ver desde la pintura rupestre hasta Jungle cruise, y por eso este género de aventuras, mezclado con acción y con comedia, sigue estando tan vigente.

Es porque necesitamos las historias para poder entender lo aleatorio de la vida, desde los griegos, y desde la época de las cavernas, que nos sentamos alrededor del fuego para contarnos esas historias, a ver cómo se sobrevivió a la caza del mamut a cómo te escapaste del tigre con dientes de sable, y creo que la película viene a rendir tributo a esa necesidad.

A mí me parece maravillosa la inspiración que tomamos de Indiana Jones, para construir el personaje de Emily que termina convirtiéndose en una Indiana Jones femenina, me parece maravilloso, porque obviamente tiene que ver con los tiempos y me encanta y estoy muy contento. Claro que le damos la bienvenida al universo de Disney cómo se actualiza con el espíritu de los tiempos.

—¿Y qué podés sumar de Aguirre?

—Está basado, de alguna manera, en Lope de Aguirre, en Orellana. Es un conquistador que llega, no buscando oro, sino buscando salvar a un ser querido. Lo cual lo hace muy complejo, desde mi punto de vista, es interesante ver cómo este personaje se mueve, y transita desde las intenciones más nobles hasta las oscuridades más amargas, porque termina convirtiéndose en un monstruo, por su incapacidad de gestionar el dolor que le produce el duelo de la pérdida de su vida.

—El entretenimiento y la aventura son claves para reunir a la familia frente a la pantalla, ¿qué película del género recordás de tu ­infancia?

—Indiana Jones, Jungle cruise tiene muchas referencias de ella y nos sentimos felices, o a Romancing the stone, este tono donde hay misterio, aventuras, enigmas que se descubren. La película tiene mucho de eso y creo que lo necesitamos, en un momento en donde la realidad es muy opresiva, mucho más de lo que siempre ha sido. La pandemia ha puesto una nube gris muy pesada sobre otras nubes grises que existían, y unos minutos de escape sano de la realidad creo que son muy importantes. En este momento, es un gran momento para que se estrene una película como esta.

—La industria cinematográfica encasilla a los intérpretes, pero en el último tiempo has ido cambiando el rumbo de tu carrera. ¿Cómo elegís los determinados roles en relación con tu evolución como actor?

—La verdad es que yo soy muy instintivo en la forma que elijo mi trabajo, tengo el privilegio de poder elegir, y no siempre fue así. Leo un material y digo: “A este tipo lo entiendo y quiero atravesar esta experiencia”, hay algo que me dice eso y luego terminas descubriendo, al final o mitad del proceso, que la razón por la que entendía el proceso era porque me recordaba a algo, a algún trauma, a algo que querías trabajar, algún miedo que querías trabajar.

También hay decisiones intelectuales, porque realmente yo no soy un actor formado, yo realmente soy periodista y me convertí en actor de una manera muy poco planificada, de una manera muy salvaje, muy improvisada, y para mí tiene que ver con atravesar experiencias.

A veces hay películas que quiero hacer porque hay mundos que quiero conocer, porque hay experiencias que quiero atravesar, porque hay lugares a los que quiero ir, hay sensaciones a las que me quiero exponer. Obviamente experiencias que ya viví no me gusta repetirlas después. Soy muy curioso y siempre trato de darle espacio a mi curiosidad y de seguir explorando. La actuación es la manera más poética que yo he encontrado de explorar la naturaleza humana.