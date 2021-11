El 2022 se viene con una agenda cargada de recitales

Con el fin de las restricciones músicos y bandas internacionales comenzaron a anunciar sus giras y muchos pasarán por nuestro país y algunos exclusivamente por La Plata. A continuación Diario Hoy confeccionó una lista con los conciertos más esperados por el público argentino.

José Luis Perales

Luego de muchas visitas a nuestro país, emprenderá el tour de la retirada y tiene una función programada en Buenos Aires. Será en el Movistar Arena, el 12 de marzo del próximo año. El tour se llama Baladas para una despedida

Foo Fighters, The Strokes y Miley Cyrus

Lollapallooza, el festival con sede en varias ciudades del mundo, se llevará a cabo los días 18, 19 y 20 de marzo, en el Hipódromo de San Isidro. La grilla de artistas es encabezada por Foo Fighters, The Strokes y Miley Cyrus.

María Creuza con Toquinho

Creuza y Toquinho estarán el 1° de abril en el Teatro Gran Rex. La cantante y el guitarrista llegaron por primera vez a la Argentina en 1970 para dar una serie de shows de café concert junto Vinícius de Moraes, el gran letrista del Brasil. El festejo de los 50 años de aquella mítica grabación no pudo ser por la pandemia. Pero el show ya está otra vez programado.

Maroon 5

La banda volverá a la Argentina, el 8 de abril de 2022, se presentará en el Campo Argentino de Polo, el mismo predio en donde en 2020 se canceló su actuación por la cuarentena, horas antes de subir al escenario.

Kiss

“The Final Tour Ever. End of the Road”. Dos veces (con dos frases) la banda de Paul Stanley y Gene Simmons aclaran que esto se termina, que es la última gira mundial de Kiss. De cualquier modo, no habría que perderse la oportunidad de verlos (o de volver a verlos, porque ya estuvieron varias veces en nuestro país). La cita con el público local será el 23 de abril de 2022, en el Campo Argentino de Polo.

Metallica

Con Greta Van Fleet como grupo soporte, Metallica volverá al suelo argentino el 30 de abril en el campo Argentino de Polo. Mientras se espera, los fans que ya tienen entradas (porque los tickets están agotados) pueden saborear (con los oídos) algunas reediciones y grabaciones en vivo que el grupo comenzó a sacar de sus arcones durante el encierro obligado por la pandemia.

Gorillaz

La última visita de Damon Albarn a la Argentina fue en 2017, para la última edición del festival BUE. En 2022 lo hará otra vez en el marco de un festival, el resucitado Quilmes Rock, que volvió a la escena el año pasado, con una edición virtual y ahora se prepara para su regreso presencial con dos jornadas, el 30 de abril y el 1° de mayo.

Sergio Dalma

El cantante catalán cumple treinta años de carrera y lo celebra con una gira. Para los más románticos, con temas como “Bailar pegados”, el cantante supo construir una trayectoria musical que ha quedado condensada en un álbum que reúne sus clásicos en versiones actuales. Esos que también llegarán al escenario. Su concierto en el Estadio Luna Park será el 6 de mayo de 2022.

Louis Tomlinson

El británico llegará a nuestro país para cantar el 21 y el 22 de mayo en el Movistar Arena, y las entradas para la segunda función están a la venta. El tour, varias veces postergado por los efectos de la pandemia, finalmente pondrá rumbo hacia Sudamérica. La gira corresponde a la promoción de Walls, el debut en solitario del exintegrante de One Direction, publicado en enero de 2020.

Justin Bieber

Fue el último gran anuncio de esta última semana. Justin Bieber llegará el 10 de septiembre de 2022 con su Justice World Tour para cantar en el Estadio Único de La Plata. La gira es realmente mundial. En febrero próximo iniciará su periplo estadounidense con 52 shows y a partir de mayo ya tiene fechas agendadas en 20 países, hasta principios de 2023. Por ahora son unos 90 conciertos. Justice, el disco que sirve de excusa para semejante recorrido, es un álbum con el que Bieber, a sus 27 años, muestra nuevas inquietudes, que tienen que ver más con gestos de un cambio de vida personal que artísticos.

Pat Metheny

Con el rebrote del Covid-19, tanto en la Argentina como en muchas otras partes del mundo, la producción de música en vivo parecía atrapada en una especie de cinta de Moebio, sin poder salir: anuncios, cancelaciones, reprogramaciones. El show que el guitarrista de jazz Pat Metheny debía realizar en marzo de 2020 fue uno de los que más veces terminó siendo reprogramado. Las fechas actuales de sus conciertos están agendadas en la cartelera del Teatro Gran Rex para el 8 y el 9 de octubre de 2022.

Nightwish

Después de dos intentos fallidos por la pandemia, la segunda visita de Nightwish está programada para el 22 de octubre, en el Luna Park. Será la segunda visita de esta banda finlandesa, cultora de un glamoroso metal sinfónico, que cuenta actualmente con la voz de Floor Jansen. La banda creada en 1997 por el teclista Tuomas Holopainen y el guitarrista Emppu Vuorinen no perdió el tiempo cuando el Covid-19 le cerró las puertas de los estadios. En 2020 aprovecharon para grabar y publicar su noveno disco de estudio, Human. :II: Nature, que presentarán en Buenos Aires.

Michael Bublé

El 12 de noviembre de 2022 es la fecha elegida para el recital que dará el canadiense Michael Bublé en el Movistar Arena. Falta casi un año para su show en Buenos Aires. Por ahora Michael anda entretenido con la promoción de música navideña. Seguramente lo que traiga a Buenos Aires en 2022 será diferente: material de un disco nuevo o los grandes éxitos de su carrera.