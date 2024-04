El 9° Festival Internacional de Cine de las Alturas no se detiene

Hasta el 13 de abril continúa la novena edición del Festival Internacional de Cine de las Alturas, que se desarrolla en Jujuy. Durante la apertura, el pasado sábado, se pudo ver Lipán, sobre el cantautor aimara nacido en Purmamarca que supo desarrollar una carrera plagada de éxitos con el sonido norteño como característica.

La propuesta, dirigida por Gonzalo Calzada, un realizador afín al cine de género, se nutre de ese background del director para multiplicar el relato sin convertirlo en el clásico documental sobre músicos, incorpora, por ejemplo, diálogos con el “diablo”, ese personaje característico del carnaval, que le sirve a Lipán para revelar sus secretos, verdades y conocimiento. Rodada en locaciones bellas de Jujuy y aledaños, Calzada deslumbra con este acercamiento al artista, reflejando su idiosincrasia, sus miedos, sus brillos y también su camino.

El festival sigue en la jornada de hoy con las proyecciones de Empieza el baile, la hermosa película de Marina Seresesky protagonizada por Mercedes Morán, Jorge Marrale y Darío Grandinetti; Me río de las olas, de Azeneth Farah; Niños de las brisas, de Marianela Maldonado; y Actitud abeja, de Matilde Michaine; entre otras. Mañana se verán One way, de Carlos Daniel Malave; Zapla y los hijos del óxido, de Hernán Paganini; y El sonido de antes, de Yael Szmulewicz. El jueves será el estreno de La jauría, de Andrés Ramírez Pulido; y Cambio cambio, la apasionante película de Lautaro García Candela.

El festival, con todas sus actividades gratuitas, es organizado por el Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy, producción general a cargo de Jimena Muñoz, dirección artística de Daniel Desaloms y producción ejecutiva de Diana Frey.

En su novena edición tiene un fuerte enfoque local, convirtiéndose en un importante espacio de exhibición para los realizadores de la región, reafirmando el compromiso del festival con el sector audiovisual en medio de una enorme crisis donde se pone en discusión la cultura y su rol en la sociedad.