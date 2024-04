Los doblajistas de Solo Leveling revelan detalles de la serie

Fernando Moctezuma (Sung Jinwoo), Brandon Montor (Yoo Jinho) y Sofía Huerta (Cha Hae-In, directora de doblaje de la serie) son las voces latinas de Solo Leveling, que ya puede verse en Crunchyroll. Con ellos hablamos para saber más detalles de su trabajo.

—¿Cómo están viviendo el estreno de la serie que revelará el trabajo que ustedes hicieron?

—Sofía Huerta: Pues, es como una mezcla de emociones. Yo lo vivo primero con mucho gusto, con mucha alegría, con mucha emoción y a veces, pues, también con un poquito de nervios, ¿no? Al ser un proyecto tan importante y al estar expuestos, pues, a platicar con ustedes, a que mucha gente quiere enterarse de este proyecto tan lindo y bueno, eso, ¿no? Que además es un proyecto muy importante y que está teniendo un boom. Así lo vivo yo.

—Fernando Moctezuma: Para mí ha sido emocionante en muchos niveles. Los nervios de cada capítulo, la curiosidad que me da saber qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a sentir mi personaje. Y que, pues, justamente yo también lo tengo que vivir y lo tengo que sentir. Con mucho gusto, con mucha alegría, también. Y básicamente ahí ha ido en esa dirección como dependiendo la situación empieza a sentir diferentes cosas y eso es como muy estimulante

—Brandon Montor: Es raro porque no estamos acostumbrados a esto. Nosotros estamos acostumbrados a venir a trabajar en la cabina, más que nada, porque, pues, al final de cuentas lo que importa es el ­producto. Nosotros somos un medio para que llegue, pero da mucha alegría, es muy bonito como tener esta oportunidad de platicar de nuestro trabajo, de platicar de nuestras experiencias. Eso es bastante agradable.

—¿En este doblaje hubo más presión para vos, dado que doblaste y dirigiste?

—SH: De hecho, cuando yo interpreto un personaje en algún proyecto que yo estoy dirigiendo, busco si es posible que otro director pueda guiarme cuando yo grabo porque es muy complicado. O sea, desde mi perspectiva, desde mi forma de pensar, ningún actor puede grabar, puede trabajar sin una guía, porque algo se te va a escapar. Siempre necesitas unos ojos más, una mirada que esté desde fuera para que te pueda guiar. Entonces a mí me gusta trabajar de esa manera.

—¿Y acá?

—SH: Me dirigieron, y al director Nicolás Frías le pedí en los momentos en los que aparece que, por favor, él me guiara. Él obviamente también vio esas pequeñas partes en donde aparecía mi personaje y entonces él me dirigió mientras yo estaba frente a la actriz.