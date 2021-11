El accidente de Flor Vigna en su primera cita con Castro

Luego de haber lanzado su primer tema como cantante, que generó todo tipo de repercusión, Flor Vigna contó un blooper que le pasó en su primera cita con Luciano Castro. Desde hace cuatro meses, que ambos están en pareja viviendo un apasionado romance. Cabe destacar que el actor participó en el videoclip de "Uy".

De invitada en el programa Cortá por Lozano, Flor señaló el percance que tuvo en su primer encuentro con el galán, se quedó afuera de su casa mientras fue a recibir una merienda por delivery y tuvo que llamar a la madre: "Yo no vivo en lugares 'guachi guau´ y cómo se me cerró la puerta, tuve que llamar a mi vieja para que me traiga una llave de repuesto".

Y agregó entre risas: "No le dije 'má, voy a tener una cita con Luciano Castro´. Le conté que justo iba a venir un chico a casa". Cabe destacar que ambos se conocieron en un gimnasio en Vicente López y desde que oficializaron la relación ante los medios, se han mostrado muy unidos.