La experiencia en vivo que homenajea a Depeche Mode

Dueños de un estilo único, el grupo The Mode se dedica a reversionar a la mítica banda Depeche Mode y darán una función única este viernes, a las 21, en 43 entre 7 y 8. Durante una entrevista con este multimedio, la agrupación presentó los detalles de su propuesta sobre los escenarios que los trae a la ciudad.

—¿Cómo surge este proyecto?

—El proyecto nace un 24 de agosto de 2013 en MOD Varieté Club, de Balcarce 563 (San Telmo), como resultado de un show en la presentación de un compilado de bandas tributo llamado Depeche Mode Tributo Argentino volumen III. Fue producido por nuestro actual mánager Ricardo Lerin, que fue incluso quien eligió el nombre The Mode. Gabriel Stanizzo, el programador y cerebro musical de la banda, encontró a Steve Bryan en YouTube cantando Enjoy the silence, y de inmediato lo invitó a participar de la fecha como invitado de Corus su proyecto synthpop de aquella época, que entre otras cosas hacia covers de Erasure y Depeche Mode. Esa noche tanto el público de San Telmo asistente, como nuestro mánager y productor Ricardo Lerin, vieron el potencial y el particular parecido en sonido e imagen a Depeche Mode. Esa misma noche nacía el proyecto con la meta siempre de ir creciendo como banda tributo. Desde el 2013 a hoy como evolución hemos tocado de Soporte de Kart Uenala miembro hoy productor de Depeche Mode, fuimos elegidos como soporte en Luna Park de Information Society, y la misma banda Depeche Mode nos eligió en un concurso llamado Takeover, el cual elegía fans y proyectos que demostraban el amor por la banda. Fuimos elegidos como la mejor banda de Latinoamérica por sonido y la particularidad de nuestros shows, que imitaban la estética y parafernalia de la banda. Esto nos dio acceso por un día a ser quienes administraban el Facebook oficial de la banda, e hicimos varios posteos entre ellos videos de The Mode, la historia y todo lo relacionado con lo que llamamos entre fans, la Devoción al culto llamado Depeche Mode. Un honor y gran privilegio para nosotros.

—¿Cómo eligen este repertorio?

—Se preparan los shows, siguiendo la imagen, estética de cada show o tour de Depeche Mode. Todo un verdadero desafío poder encontrar el sonido justo, como la interpretación de cada integrante. Es el caso de Steve, que personifica a Dave Gahan y tiene un trabajo arduo y detallista, como lo que también aporta Ignacio en su papel de Martin Gore, el sonido, la imagen, el contexto de las visuales, todo muy milimétrico.

Depeche Mode es una banda muy detallista, y tratamos de seguir ese concepto. Gabriel es quien tiene el papel de estudio, buscando cada sonido de bancos de sintetizadores y samplers, como las baterías electrónicas justas para cada track. Actualmente estamos mostrando un show similar al Global Spirit Tou, que fue la gira que presentaron en La Plata en 2018.

Hemos incluido en nuestras filas a dos grandes músicos, como Urkel en coros, sintetizadores y guitarra, y a Gaby Muscio en batería, el resultado fue óptimo.

Durante la pandemia presentamos en el teatro Coliseo Sold out, este último show, que será presentado en un streaming el 18 de diciembre por nuestro canal de YouTube, y cuenta con el apoyo de las páginas de Fans de países como USA, México, Paraguay, Uruguay, Brasil, Barcelona, Italia, Chile, Perú entre otras. Próximamente con todos los horarios disponibles en nuestras redes sociales. Todos ­invitados a disfrutar un momento de grandes clásicos de Depeche Mode.

—¿De qué manera se preparan para esta gira?

—Tenemos un show preparado más para fanáticos en el cual el concepto es recorrerá de 1980 a 1990 la parte más electrónica de la banda, donde los sintetizadores, samplers y cajas de ritmo son el factor preponderante. Esa fecha será el 20 de noviembre en The Roxy de Palermo, y es un show más para fanáticos, en el cual hay canciones que ya no ejecutan en vivo. El sonido es muy de la época de 101 o World Violation Tour, en la época que estaba presente Alan Wilder, miembro que dejó la banda y fue el cerebro creador del sonido reconocido de Depeche. Realmente nuestra estética y modelo a seguir es la evolución musical que tuvieron desde su primer disco Speak & spell hasta su actual Spirit.

Hoy es considerada la banda más importante del tecnopop, creadores del mejor electrorock y figuras de la escena mundial, habiendo recibido el premio Salón de la Fama 2020 por su trayectoria.

Recomendaríamos a The Mode porque tratamos de generar la experiencia en vivo, de tener la sensación de que están viendo a la banda.

Actualmente consideramos que lo más importante es que no hacemos reversiones, sino que se respeta tanto la imagen, la estética, como el sonido original de la banda.