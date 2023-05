El accidente de Meghan Markle y Harry

La productora y escritora Meghan Markle ha recibido un premio por su militancia de género y el trabajo que ha llevado a cabo en pos de la defensa de la vida de mujeres y niñas. Es por ello que fue invitada a la gala titulada Woman of Vision Awards, donde estuvo acompañada por su mamá, la productora de televisión Doria Ragland —que supo ejercer en Estados Unidos y en su Canadá natal—, como también por su esposo, el príncipe Harry, el heredero menor de Lady Di. Asimismo, la entrega del galardón fue realizada por su amiga, Gloria Steinem. Sin embargo, como no todo lo que brilla es oro, la familia no la ha pasado bien en los últimos días, ya que sufrieron un episodio de acoso e inseguridad que les trajo un mal recuerdo. Recordemos que Lady Diana falleció junto a su esposo y el chofer del auto en el túnel del Puente del Alma en Francia, cuando salían de comer en un fin de semana y fueron abordados por los paparazzis, que armaron una persecusión que terminó en un accidente automovilístico. La misma situación pasaron los exduques de Sussex, que acaban de delegar la representación y la comunicación de sus profesiones a una agencia de relaciones públicas, publicidad y marketing. Ahora brindaron una comunicación en la que dieron a conocer que un grupo de reporteros y fotógrafos los persiguió en un operativo y cobertura durante el lapso de dos horas. Así, puede leerse: “El príncipe Harry, Meghan Markle y Doria Ragland se vieron envueltos en una persecución automovilística casi catastrófica. Esta persecución incesante duró más de dos horas”. Esta misma situación fue comparada con la vivida por la mamá del jefe de este clan, aunque no ha recibido apoyo del palacio de Buckingham, que recientemente cuenta con la jefatura de Carlos III, quien asumió el pasado seis de mayo. La Casa Real no tomó a buenas vistas que esta pareja haya renunciado a sus títulos nobiliarios para empezar desde cero en Estados Unidos y abocarse a una productora en búsqueda de su independencia financiera. Asimismo, los duques de Sussex llegaron sanos y salvos, según informó la policía de Nueva York: “El duque y la duquesa de Sussex llegaron a su destino y no se informaron colisiones, citaciones, lesiones o arrestos al respecto”.