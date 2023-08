El accidente de Selena Gómez

En pleno lanzamiento de su nueva canción titulada Single soon, la cantante Selena Gómez demostró que tuvo que atravesar una intervención quirúrgica debido a haber sufrido una lesión en su mano. De esta manera, para llevar un manto de calma a sus fanáticos, la mujer alegó: “Me rompí la mano y me operaron. No me importa vender nada. Simplemente estoy feliz de hacer música con mis amigos”.

Hoy se encuentra celebrando su momento profesional en la música. Además, el lanzamiento de su hit cuando hacía un año que también presentó el documental y la canción My mind and me. Sobre la presentación de su último tema, afirmó: “¡Gracias a todos por todo el amor a Single soon! Es un himno divertido sobre sentirse cómodo contigo mismo y amar tu propia compañía... ¡y también es muy divertido de bailar!”.

Por otro lado, la mujer de 31 años está preparando un disco completo que verá la luz a fines de este año. Asimismo escribió al respecto: “Hace tiempo que han estado pidiendo música nueva. Como aún no he terminado con SG3, quería publicar una pequeña canción divertida que escribí hace un tiempo y que es perfecta para el final del verano”.

Vale mencionar que la joven se soprepuso a una grave depresión y además trabaja con una enfermedad crónica llamada lupus.