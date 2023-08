Fuertes declaraciones de Mariana Nannis contra Claudio Caniggia

Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia están enfrentados en una batalla mediática y judicial desde hace largo rato. Y acaban de conocerse fuertes declaraciones de Nannis que dejan muy mal parado a Caniggia. Vale señalar que Nannis presentó una denuncia contra él por abuso sexual y la causa sigue su rumbo legal. Y en medio de todo es que, además, se conoció que Fernando Burlando dejó de representar al ex jugador de fútbol.

Las declaraciones de Mariana Nannis, que se difundieron por algunos portales y sitios web, justamente apuntan a esa novedad legal. Ella expresó: “Ahora sí va preso. ¿Cómo va a cambiar de abogado? ¿Cómo va a dejar a Burlando? Si no estaba preso era porque Fernando lo defendía. Ahora está al horno”. Para Nannis, el hecho de no seguir siendo representado por Burlando es un paso falso de su ex que lo deja muy expuesto en la causa, de aquí a futuro. Polémica, agregó: “Es un idiota, se ve que nunca jugó al ajedrez. Es un idiota, un violento, un violador. Ahora vamos a ver, ahora lo quiero ver, ahora no sé de qué se va a disfrazar, no entiendo de qué se va a disfrazar. O sea, muy mala estrategia, sacar a Burlando, un idiota lo debe haber aconsejado”. Por si fuera poco ella fue más allá y expresó: “Los peritos no se arriesgaron a decir que éste es un psicópata porque estaba Burlando delante, poniéndose al frente. Ahora que no tiene a Burlando que se ponga al frente, ¿sabes qué? Ahora van a salir los peritos, va a salir la jueza…Ahora está en el horno, ahora está en el horno con papas”.

Además, comparó la situación con el ajedrez. Y allí siguió tan picante como siempre. “Es como si le hubiesen comido al rey, y al rey no te lo pueden comer nunca en el ajedrez (…) Se ve que no juega mucho al ajedrez, es un idiota, ¿qué podemos esperar de un idiota? O sea, un agresivo, idiota, golpeador, violador”.

Respecto a la situación de Caniggia se conoció que en lugar de Fernando Burlando y Alejandro Díaz, de aquí en más será representado por José Vera y Juan Esteban Meyer.