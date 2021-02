El adiós a Cicely Tyson

Dueña de una extensa trayectoria, Cicely Tyson trabajó en obras de teatro para Broadway, en cine y televisión. Gracias a su oficio y talento indiscutido, se convirtió en la ganadora de premios Oscar, Tony y el Globo de Oro. A lo largo de 60 años de carrera logró interpretar a mujeres fuertes, empoderadas e inspiradoras.

En los últimos tiempos, supo trabajar en la serie destinada a la pantalla chica How to get away with murder, donde interpretó a una madre abnegada y con incipientes episodios de senilidad.



Tras permanecer con algunos inconvenientes de salud, la estrella se aisló en su hogar y abandonó este mundo rodeada de sus afectos más íntimos.