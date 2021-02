Kate Hudson habló de su interna familiar

La intérprete Kate Hudson emprendió un proyecto junto a su hermano Oliver, donde realizan podcasts semanales para hablar sobre diferentes temáticas.



En una de las últimas, ella reveló que deseaba mantener un contacto con sus hermanos por parte de padre, para sanar las heridas del pasado y empezar un vínculo en la adultez. Al respecto, mencionó: “A veces necesitamos un poco de charla y humor para movernos hacia esos lugares en donde se pueden curar algunas de las heridas”.



Además continuó explayándose: “He estado pensando en nuestras hermanas, con las que no compartimos nada de nuestro tiempo, y en nuestro hermano. Somos cuatro hermanos y no nos vemos todos. Hablamos mucho sobre las relaciones entre hermanos, las relaciones rotas y las buenas; y estamos acá sentados como si tuviéramos la mejor familia, como si fuéramos geniales, pero jamás mencionamos el hecho de que tenemos tres hermanos más”.



Vale mencionar que Goldie Hawn y Bill Hudson son los padres de la actriz, ambos actores de Hollywood con una gran carrera. Tras el divorcio, la madre de familia mantuvo a sus herederos, mientras que él se casó con otra colega, Cindy Williams, y tuvo dos hijos más. Luego dejó este hogar y rehízo su vida con Caroline Graham, dándole la bienvenida a una hija pequeña de nombre Lalania.



Kate reconoció que no ver a su papá impactó en su vida, sin embargo, logró perdonarlo y hoy solo quiere ver a sus hermanos.



En la actualidad, la actriz convive con sus hijos de diversas edades. Cabe recordar que fue mamá primeriza de Ryder, que tiene 17 años, fruto de su relación con Chris Robinson, el integrante de Black Crowes. Luego contrajo nupcias con el cantante de Muse, Matt Bellamy y se convirtieron en padres de Bing. Tras la separación, entabló un noviazgo con su actual pareja, Danny Fujikawa, y ambos son padres de Rani que tiene 2 años.