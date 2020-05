El adiós a Richard Herd

El intérprete Richard Herd de 87 años cosechó una vasta trayectoria gracias a sus trabajos televisivos y cinematográficos entre los que se destacan V invasión extraterrestre, Los Hombres del Presidente, Star Trek: the next generation, T. J. Hooker, The onion field, y El síndrome China.

Sin embargo la popularidad llegó por interpretar al Señor Willhem en Seinfeld.

Tras una larga batalla contra el cáncer e intervenciones múltiples, el hombre dejó este mundo acompañado de su esposa y colega Patricia Crowder e hijos en su casa de Los Ángeles.